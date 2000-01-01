"هدايا الشوكولاتة".. مبادرة للتعبير عن الامتنان لأطباء اليابان

10:31 م | الإثنين 11 مايو 2020
دعم الأطباء في اليابان

دعم الأطباء في اليابان

كتب: أ ش أ

أخبار متعلقة

من دعم ذوي الإعاقة لمساندة الأطباء.. شباب يصنعون ماسكات واقية مجانا

من دعم ذوي الإعاقة لمساندة الأطباء.. شباب يصنعون ماسكات واقية مجانا

عمرو سعد يكشف تفاصيل مبادرته "دعم الأطباء بالزي الوقائي"

عمرو سعد يكشف تفاصيل مبادرته "دعم الأطباء بالزي الوقائي"

عزل خمس نجوم.. لماذا تقدم فنادق السعودية شوكولاتة وبيبسي لمصابي كورونا؟

عزل خمس نجوم.. لماذا تقدم فنادق السعودية شوكولاتة وبيبسي لمصابي كورونا؟

من غير كلمات.. كادبوري تفاجئ الجميع بأغلفة شوكولاتة صماء

من غير كلمات.. كادبوري تفاجئ الجميع بأغلفة شوكولاتة صماء

أطلقت شركة "داري كي" التي تسوق الشوكولاتة المصنوعة من الكاكاو الإندونيسي، ومقرها في محافظة كيوتو اليابانية، مبادرة "ادفع إلى الأمام"، التي بموجبها تقدم الشركة هدايا الشوكولاتة إلى عمال المستشفيات بقيمة مبيعات مجموعات خاصة تبدأ من 2000 ين (19 دولارًا)، وذلك للتعبير عن الامتنان للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يحاربون وباء فيروس كورونا المستجد في اليابان.

وذكرت "داري كي"، في موقعها على الإنترنت: "مع هدايا الشوكولاتة، قد يتمكن العاملون في مجال الرعاية الصحية من الاسترخاء حتى للحظة، في حين أن العملاء الحريصين على القيام بشيء من أجلهم يمكنهم المساهمة بينما يستمتعون بالشوكولاتة بأنفسهم".

وأضافت الشركة، أن المخطط سيبني علاقة مربحة لجميع المشاركين، كما أنه سيساعد على تقليل مخزونات الشركة التي تراكمت بسبب إغلاق الأعمال وسط حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وكفاح مزارعي الكاكاو المتضررين من انخفاض أسعار منتجاتهم بسبب خفض الطلب.

وحتى الآن، باعت الشركة عبر متجرها عبر الإنترنت ما مجموعه حوالي 1700 مجموعة بسعر يصل إلى 8000 ين، ومبيعاتها تساوي قيمة حوالي 35000 هدية شوكولاتة، ويمكن للعملاء اختيار ما إذا كانوا يشترون العناصر لأنفسهم أو مستلمي الهدايا المعينين أو يرسلونها تمامًا كهدايا للعاملين في المجال الطبي.

الأكثر قراءة

"دارس قانون".. وكيل نيابة مشهد المحكمة في "البرنس" يكشف كواليس المرافعة

"دارس قانون".. وكيل نيابة مشهد المحكمة في "البرنس" يكشف كواليس المرافعة

في الحلقة الـ14 من المسلسل الدرامي "البرنس" لفت مشهد هجوم المرافعة، انتباه العديد من المتابعين كأكثر مشهد تأثيرا والبعض الآخر رآه مبالغا
باحثون: كوكب الأرض قد يتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشري

باحثون: كوكب الأرض قد يتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشري

توقع باحثون أن يواجه كوكب الأرض ارتفاعا في درجات الحرارة "لا تطاق" خلال عدة عقود، في حال استمرار معدل تغير المناخ، وذلك حسب دراسة صدرت مؤخرا.
يقي من أمراض كثيرة.. فوائد البلح باللبن المذهلة في رمضان

يقي من أمراض كثيرة.. فوائد البلح باللبن المذهلة في رمضان

يحتوي التمر والحليب على فوائد عدة، أبرزها تقوية العضلات والوقاية من أمراض السرطان
تقرير مرعب: أصحاب هذه الوظائف هم الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

تقرير مرعب: أصحاب هذه الوظائف هم الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

كشف تقرير "مرعب'' أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 سنة، ويعملون في وظائف منخفضة الأجر من المرجح أن يموتوا بسبب كورونا أكثر من أي شخص آخر.
هيئة روسية تؤكد: أشعة الشمس تدمر فيروس كورونا

هيئة روسية تؤكد: أشعة الشمس تدمر فيروس كورونا

على مدار لأشهر القليلة الماضية دار نقاش حول إمكانية انتهاء تفشي الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم بفعل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف..