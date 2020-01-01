"انتهت حلول الأرض".. هاشتاج على تويتر خوفا من كورونا

مع تزايد عدد إصابات فيروس كورونا المستجد بصورة سريعة دخل البلاد، واقتراب عدد المصابين من حاجز 10 آلاف حالة، بات يعيش المصريون في رعب كبير، بسبب التفشي السريع لهذه الجائحة.

وصباح اليوم، دشن نشطاء موقع كتابة التدوينات "تويتر" هاشتاج بعنوان "انتهت حلول الأرض"، عبر المصريون خلاله عن إحباطهم الشديد وذعرهم في ظل استمرار التفشي السريع للفيروس، فأبرز ما جاء بين التعليقات:

غردت "منة": "انتهت حلول الأرض وبقيت حلول السماء".

ودون "عز": "حرفيًا نفذت حلول الأرض.. الأمر متروك للسماء".

فيما علقت "هدى": "انتهت حلول الأرض.. الأمر متروك للسماء".

ودونت "خديجة": "انتهت حلول الأرض فعلًا".

كما علق "فارس": "انتهت جميع حلول الأرض.. تُرك الأرض للسماء".

وسجلت الصحة، أمس، 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما وصلت بلغت الوفيات 11 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.