أعراض وأسباب نقص "الزنك" المسؤول عن المناعة في الجسم

يعتبر معدن الزنك أحد المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم والذي يتواجد بكميات صغيرة في الطعام، كما أن نقصه يسبب أعراضا خطيرة على صحة الجسم.

ويعزز الزنك مناعة الجسم ويساعد الخلايا على الانقسام، ويحافظ على حاستي الشم والتذوق ويعزز التئام الجروح، حسبما أشارت صحيفة "medicalnewstoday" المتخصصة في الطب.

ولا يخزن جسم الإنسان معدن الزنك، لذلك يجب الحصول عليه من الطعام بشكل منتظم.

أعراض نقص الزنك

يرتبط أعراض نقص الزنك بالأدوار التي يؤديها في الجسم، وفيما يلي قائمة بأهم أعراض نقص الزنك في جسم الإنسان شيوعا:

فقدان الشهية، وتراجع عملية النمو لدى الأطفال، بالإضافة إلى ضعف في وظيفة جهاز المناعة.

ويمكن أن يسبب نقص الزنك الشديد في جسم الإنسان المزيد من الأعراض المثيرة للقلق، مثل تأخر النضج الجنسي، بسبب تأخر النمو الطبيعي، بالإضافة إلى الإسهال، وأمراض العين والجلد والشعور بالخمول، وتساقط الشعر.

ويسبب نقص الزنك في فقدان الوزن الحاد، ومعانا الذكور أيضًا من العجز الجنسي وقصور الأعضاء التناسلية، بسبب عدم إنتاج جسم الذكر كمية كافية من هرمون التستوستيرون.

ثلاثة أسباب رئيسية لنقص الزنك

هناك ثلاث أسباب رئيسة لنقص الزنك أولها عدم تناول كمية كافية من الزنك من خلال النظام الغذائي الذي يتبعه الإنسان، والثاني هو وجود سوء امتصاص في الأمعاء الذي يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الزنك، والأمراض المزمنة التي يعاني منها الشخص مثل: السرطان والإسهال المزمن والفشل الكلوي المزمن ومرض الكبد المزمن والسكري.

المصادر الغذائية للزنك

الفاصولياء المطبوخة، والمحار ولحم البقر المشوي الزبادي والحمص ودقيق الشوفان والحليب.

ويتواجد الزنك أيضا في المكملات الغذائية، لكن يجب الحرص على اتباع نصائح الطبيب حول الكميات التي يجب تناولها يوميا.