الأهالي بلغوا عنه.. حبس "عربجي" لاتهامه بتعذيب حصانه

12:28 م | الإثنين 11 مايو 2020
العربجي بعد القبض عليه

العربجي بعد القبض عليه

كتب: سحر عزازى

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ضرب بوحشية على ظهر حصان دون رحمة، مشهد استفز مشاعر المارة في أحد شوارع شبرا الخيمة، الذين تابعوا وصلة تعذيب عربجي يدعى "محكمة" يضرب حصانه الذي يجر عربة محملة ببضاعة ثقيلة بكرباج، المشهد وثقته فتاة بالفيديو ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، وبموجبه حررت الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الحيوان، محضراً في قسم ثاني شبرا الخيمة، وتم العثور على العربجي واتهامه بتعذيب حيوان، وعُرض أمس الأول على النيابة.

"خدنا الحصان من القسم في عربية نص نقل، وأصحابه كانوا عايزين يقطعوا علينا الطريق على الدائري وياخدوه"، حسب محمد فؤاد عضو الجمعية، مؤكداً أنهم حين شاهدوا فيديو تعذيب الحصان تواصلوا مع فريق متطوع من الشباب، وحرروا محضرا في قسم الشرطة بالواقعة لمعاقبة العربجى، لافتًا إلى أنهم لم يتوقعوا تلك الاستجابة الفورية من القسم الذي قبض على المتهم على الفور: "القسم طلب منا إحضار خطاب رسمييفيد باستلام الحصان وحمايته وتقديم الرعاية اللازمة له: "جبت الخطاب ورحت وديته القسم والحصان عندنا دلوقتي وحالته كويسة".

يحكى "فؤاد" عن المشاده التي وقعت بين مسؤولي الجمعية وأصحاب الحصان، ومحاولاتهم لرفض تسليمه: "العربجي مجرد واحد شغال على العربة الكارو غير أصحاب الحصان اللي حاولوا ياخدوه مننا، استلامنا للحصان سبب لنا مشاكل ومع ذلك هيفضل موجود لحد ما نضمن أنهم مش هيعذبوه تاني"، وتتدخل العديد من الأفراد لحماية الحصان منهم سلوى عبده رئيس الجمعية وبعض أعضاء فريق "أورتيم" لحماية الحيوانات منهم كرم المصري وإسلام ياسر. 

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