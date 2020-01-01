علماء يكشفون عن الفئة الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

12:02 م | الإثنين 11 مايو 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: وكالات

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تمكن مجموعة من العلماء البريطانيين، من الوصول إلى حقائق جديدة عن الأشخاص الأكثر عرضة للموت عقب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

واستعان الأطباء من جامعة أوكسفورد البريطانية، ببيانات أكثر من 17 مليون شخص محليين، حيث أظهرت النتائج أن الأكثر عرضة للموت جراء الإصابة بالفيروس هم الفقراء الذين لا يملكون مناعة قوية بسبب سوء تغذيتهم، علاوة على ذلك الذكور فإنهم أكثر عرضة للموت أيضًا.

وأوضحت الدراسة، أن بعض الأمراض تلعب دورا كبيرا في وفاة الشخص عند إصابته بالفيروس، والتي منها الربو أو مرض السكري، حسبما ذكرت "سبوتنيك".

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