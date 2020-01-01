انتظار وإغلاق وخصوصية أكثر.. 5 ميزات جديدة من واتس آب

10:12 ص | الإثنين 11 مايو 2020
واتساب

واتساب

كتب: وكالات

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تسعى منصة المراسلة الفورية واتس آب لتسهيل مهمة مستخدميها، من خلال استعدادها لطرح 5 ميزات استثنائية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتضم المميزات تقنيات جديدة تسهل إجراء مكالمات الفيديو، وأدوات أخرى تقدم حلا كاملا لاحتياجات الاتصال عبر واتس آب، إضافة للإغلاق المباح، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

ومن المنتظر أن تصبح تلك التقنيات مفعلة بصورة رسمية، عن طريق طرح واتس آب تحديثات رسمية لتطبيقيها، عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، لذلك نرصد لكم المميزات الجديدة كالتالي.

زيادة عدد المشاركين في المكالمات

قررت واتس آب زيادة الحد المسموح له لإجراء المكالمات الجماعية، إذ يمكن حاليا إضافة 8 مشاركين في مكالمة جماعية أو فيديو بدلا من 4 فقط.

تعطيل الانتشار

تطرح واتس آب تقنية جديدة لتعطيل انتشار بعض الأخبار، عن طريق الحد من إعادة توجيه بعض الروابط، التي يظهر أنّها تروّج لأخبار مزيفة أو مضللة، خاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

الإغلاق المباح

كما تطرح المنصة الشهيرة، تقنية تمكن المستخدم من إغلاق حسابه، بحيث لا يمكن فتحه إلا من خلاله، سواء عن طريق كلمة سر أو بصمة أصبع أو تقنية التعرف على الوجه، لحماية دردشاتهم من عيون الغرباء والمتطفلين.

الانتظار

طرحت واتس آب تقنية جديدة لانتظار المكالمات، حال تلقيك أكثر من مكالمة في وقت واحد، وسيظهر لك خلال إجراءك المكالمة وتلقيك أخرى، خيار قبول المكالمة الجديدة أو تركها على الانتظار لحين إنهاء المكالمة الأخرى.

خصوصية جديدة

أضافت واتس آب إعدادات خصوصية جديدة للمجموعات، بحيث يمكنك الآن التحكم فيمن يمكنه إضافتك إلى مجموعة واتس آب، ويمكنك منع أعضاء المجموعة من إرسال رسائل خاصة لك أيضا.

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