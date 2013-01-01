من "كازابلانكا" لـ"دكان شحاتة".. إيفيهات تجمع كرارة بضيوف شرف "الاختيار"

11:05 ص | الإثنين 11 مايو 2020
أمير كرارة وأحمد العوضي

أمير كرارة وأحمد العوضي

كتب: حسن شحاته

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لم يكتف مسلسل الاختيار برصد أحداث حقيقية وقعت في الأعوام الماضية، بل استخدم الفنان أمير كرارة الذي يجسد شخصية الشهيد العقيد أحمد صابر منسي، إفيهات مع ضيوف الشرف لبعض الأفلام والمسلسلات القديمة، ليتصدر الفلاش باك المشهد في العمل الدرامي الذي تصدر التريند منذ عرض أولى حلقاته.

ونرصد لكم في التقرير التالي، كيف تصدر الفلاش باك المشهد في مسلسل الاختيار؟

فلاش باك الدراما

لجأ "كرارة" لأول فلاش باك خاص بالأعمال الدرامية في مسلسل "الاختيار"، حين ظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف في دور ضابط مظلات، ليستخدم الإفيه "ولا إيه ولا آه" الشهير بينهما في فيلم "كازابلانكا".

كما أعاد "كرارة" إلى أذهان المشاهدين، ذكرى ظهوره بشارب خلال مسلسل "كلبش"، الذي جسّد خلاله دور ضابط شرطة واشتهر بكلمة باشا مصر، وذلك حين قال لأحد العساكر في مسلسل الاختيار بعد تربية شاربه: "في إيه؟، وبعدين بقه هو كله مربي شنبه".

وقبل أن يختتم ذكريات الدراما بفيلم "دكان شحاتة"، وذلك بعدما التقى الفنان عمرو سعد، أحد ضيوف الشرف في المسلسل، إذ أشار له عمرو على الاسكارف الذي يرتديه، قائلا: "البتاعة دي بتاعة سوق العصر"، ليرد "كرارة" : "لا دي بتاعة دكان شحاته"، وهو الفيلم الذي جسد سعد دور البطولة فيه.

فلاش باك الواقع

واعتمد مسلسل الاختيار على رصد قصة واقعية للعديد من الأحداث الماضية التي شهدت بطولات الشهيد "منسي" للدفاع عن وطنه ضد الخلايا الإرهابية حتى آخر نفس في حياته، لذلك عرضت العديد من الفيديوهات الحقيقية خلال العمل الدرامي، والتي بدأت من الحلقة الأولى.

واختتمت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار، بمشهد مؤثر عاد بأذهان المصريين إلى 8 أعوام مضت، ليذكرهم بتاريخ واحدة من أبشع الحوادث الإرهابية التي شهدتها مصر، وهو حادث رفح الإرهابي الأول الذي وقع في يوم الأحد 5 أغسطس 2012، خلال أحد أيام شهر رمضان الكريم، وأودى بحياة 16 شهيدًا.

كما وثّق المسلسل محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، في 5 سبتمبر 2013، من خلال رصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله من قبل الإرهابي هشام عشماوي، على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري، يستقل السيارة المفخخة ويفجرها أثناء مرور الموكب.

واستمر مسلسل "الاختيار"، في عرض الجرائم التي نفذتها الجماعات الإرهابية، إذ عرض استهداف مديرية أمن الدقهلية فى 24 ديسمبر 2013، إضافة لتوثيق الحادث الإرهابي بتفجير مديرية أمن القاهرة في يناير 2014، والذي استهدف المديرية بسيارة مفخخة.

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