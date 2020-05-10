برج خليفة يضيء بأكثر من 860 ألف ضوء لدعم حملة 10 ملايين وجبة

أضاء برج خليفة بمدينة دبي الإمارتية بأكثر من 860 ألف ضوء في إطار إظهار الدعم لحملة 10 ملايين وجبة.

ونشر الحساب الرسمي لبرج خليفة على "إنستجرام"، مقطع فيديو، ظهر فيه البرج وهو يضيء باللون البنفسجي مكتوب عليه مليون و200 ألف ضوء على واجهة برج خليفة.

ثم ظهرت عبارة "أنرنا حتى الآن 860 ألف ضوء، ووفرنا 860 ألف وجبة".

ويمكن للمواطنين اختيار الضوء الخاص بهم الذين يريدون عرضه على واجهة البرج مقابل 10 دراهم، في إطار توفير 10 ملايين وجبة للمحتاجين وهو أطول صندوق تبرعات في العالم .