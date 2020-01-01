فيسبوك تطرح تصميما جديدا لراحة المستخدمين وتسهيل البحث

02:31 ص | الإثنين 11 مايو 2020
فيسبوك تطرح تصميما جديدا لراحة المستخدمين وتسهيل البحث

فيسبوك تطرح تصميما جديدا لراحة المستخدمين وتسهيل البحث

كتب: لمياء محمود

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طرحت شركة فيسبوك ميزة جديدة لمستخدميها وتصميما مميزا لمساعدتهم على البحث بكل سهولة وراحة أعينهم من الإجهاد.

ويحتوى الإصدار الجديد من "فيسبوك" على تصميم جديد يحتوي على مساحة أكبر وخطوط كبيرة في الأعمدة التي تحيط كل جانب من موجز الأخبار، مما يسهل العثور على الصفحات والمجموعات والأحداث، بالإضافة إلى خاصية الوضع المظلم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتهدف الإضافة الجديدة إلى تقليل وهج الشاشة في البيئات منخفضة الإضاءة، مع تحسين مشاهدة مقاطع الفيديو، وتم إطلاق الإصدار المحدث في وقت سابق من هذا العام لمجموعة صغيرة من مستخدمي "Facebook" تحت الاسم الرمزي "FB5" ولكنه متاح الآن لأكثر من 2 مليار مستخدم.

وإلى جانب تحسين التجربة المرئية، يسهل التصميم الجديد على المستخدمين إنشاء الأحداث والصفحات والمجموعات، إلى جانب إطلاق الإعلانات على النظام الأساسي، والتي يمكن للمستخدمين معاينتها قبل إعدادها مباشرة كما يمكنهم رؤية شكلها على تطبيق الجوال قبل إنشائها.

خطوات التحويل للتصميم الجديد 

وللتحويل إلى الموقع الجديد، اضغط فوق السهم لأسفل، الموجود أعلى يسار الشاشة، واختر "التبديل إلى Facebook الجديد".

وأوضح مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، إنه هناك بعض التغيرات التي ستحدث ومن بينها التصميم الجديد، وجاء ذلك في أبريل الماضي خلال مؤتمر مطوري فيسبوك السنوي في سان فرانسيسكو.

ولإلغاء قفل ميزة الوضع المظلم، يقوم المستخدمون بتبديل الخيار في الجانب الأيمن العلوي من موقع سطح المكتب.

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