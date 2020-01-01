افتكرها قناديل.. طفل يعثر على 4 تنانين زرقاء نادرة في أحد الشواطئ

عثر طفل على عدد من التنانين أثناء قضاءه عطله مع والديه في أحد الشواطئ.

وقال والد الطفل هانتر لين البالغ من العمر 7 سنوات، إنهم كانوا يقضون عطلة على شاطئ البحر بمدينة تكساس الأمريكية، عندما عثر "لين" على 4 تنانين زرقاء في 2 مايو الماضي، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن موقع "سي إن إن" الأمريكي.

وعلى مدار 30 عاما، لم يحدث من قبل أن عثروا على شيء بهذة الندرة على الشاطئ، وكان الطفل يعتقد أنه وجد قنديل البحر الأزرق نظرا لحبه الشديد في الحيوانات البحرية.

وأوضح أنهم بعد أن التقطوها في لعبة الشاطئ أبلغني أنه اكتشف نوعا جديدا من الرخويات البحرية الصغيرة لتي يبلغ طولها 3 سم فقط وتعرف بـ"التنين الأزرق".

ويمكن العثور على التنين الأزرق في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي، وفقا لمنظمة أوشيانا غير الربحية للحفاظ على البيئة.

وهذه المخلوقات النادرة تتغذى على قناديل البحر، وتتميز بلدغة مؤلمة جدا وقد تكون سامة، إذ تخزن الخلايا اللاذعة من فريستها لاستخدامها في المستقبل، وعندما يلمس البشر هذه الرخويات الصغيرة، يمكن أن يطلق الخلايا اللاذعة ويتسبب بلدغة مؤلمة.

وفي الآونة الأخيرة، شاهد العديد من زوار شاطئ البحر التنانين الزرق، كما قال جيمي كينيدي، المتحدث باسم متنزه "ناشونال سي شور"، وأن وجودها الآن قد يعود لسبب يتعلق بسحب الشاطئ لتلك المخلوقات.

يذكر أن التنين الأزرق يعيش على طول الساحل الشرقي لأستراليا، وحول العالم في المياه المعتدلة والاستوائية، ويبلغ طوله على أكبر تقدير من 3 إلى 4 سنتيمترات.