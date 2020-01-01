افتكرها قناديل.. طفل يعثر على 4 تنانين زرقاء نادرة في أحد الشواطئ

01:11 ص | الإثنين 11 مايو 2020
افتكرها قناديل .. طفل يعثر على 4 تنانين زرقاء نادرة في أحد الشواطيء

افتكرها قناديل .. طفل يعثر على 4 تنانين زرقاء نادرة في أحد الشواطيء

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

على غرار إسبانيا.. ارتداء قناع تنين في كندا لمحاربة كورونا (فيديو)

على غرار إسبانيا.. ارتداء قناع تنين في كندا لمحاربة كورونا (فيديو)

دراسة تكشف أسرارا غريبة عن تنين الكومودو.. يسقط فريسته بـ"لدغة"

دراسة تكشف أسرارا غريبة عن تنين الكومودو.. يسقط فريسته بـ"لدغة"

ثقب في الشمس يتسبب في ظهور "تنين أخضر" بأيسلندا

ثقب في الشمس يتسبب في ظهور "تنين أخضر" بأيسلندا

برغم صيته الذائع.. لما لا ينتشر تنين كومودو حول العالم؟

برغم صيته الذائع.. لما لا ينتشر تنين كومودو حول العالم؟

عثر طفل على عدد من التنانين أثناء قضاءه عطله مع والديه في أحد الشواطئ.

وقال والد الطفل هانتر لين البالغ من العمر 7 سنوات، إنهم كانوا يقضون عطلة على شاطئ البحر بمدينة تكساس الأمريكية، عندما عثر "لين" على 4 تنانين زرقاء في 2 مايو الماضي، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن موقع "سي إن إن" الأمريكي.

وعلى مدار 30 عاما، لم يحدث من قبل أن عثروا على شيء بهذة الندرة على الشاطئ، وكان الطفل يعتقد أنه وجد قنديل البحر الأزرق نظرا لحبه الشديد في الحيوانات البحرية.

وأوضح أنهم بعد أن التقطوها في لعبة الشاطئ أبلغني أنه اكتشف نوعا جديدا من الرخويات البحرية الصغيرة لتي يبلغ طولها 3 سم فقط وتعرف بـ"التنين الأزرق".

ويمكن العثور على التنين الأزرق في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي، وفقا لمنظمة أوشيانا غير الربحية للحفاظ على البيئة.

وهذه المخلوقات النادرة تتغذى على قناديل البحر، وتتميز بلدغة مؤلمة جدا وقد تكون سامة، إذ تخزن الخلايا اللاذعة من فريستها لاستخدامها في المستقبل، وعندما يلمس البشر هذه الرخويات الصغيرة، يمكن أن يطلق الخلايا اللاذعة ويتسبب بلدغة مؤلمة.

وفي الآونة الأخيرة، شاهد العديد من زوار شاطئ البحر التنانين الزرق، كما قال جيمي كينيدي، المتحدث باسم متنزه "ناشونال سي شور"، وأن وجودها الآن قد يعود لسبب يتعلق بسحب الشاطئ لتلك المخلوقات.

يذكر أن التنين الأزرق يعيش على طول الساحل الشرقي لأستراليا، وحول العالم في المياه المعتدلة والاستوائية، ويبلغ طوله على أكبر تقدير من 3 إلى 4 سنتيمترات.

الأكثر قراءة

بعد إثارته الجدل.. سر إطلاق اسم "الكبوس" على منتج شاي

بعد إثارته الجدل.. سر إطلاق اسم "الكبوس" على منتج شاي

"شاي الكبوس".. منتج انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وأثار تساؤلات الكثيرين حول معناه
"دارس قانون".. وكيل نيابة مشهد المحكمة في "البرنس" يكشف كواليس المرافعة

"دارس قانون".. وكيل نيابة مشهد المحكمة في "البرنس" يكشف كواليس المرافعة

في الحلقة الـ14 من المسلسل الدرامي "البرنس" لفت مشهد هجوم المرافعة، انتباه العديد من المتابعين كأكثر مشهد تأثيرا والبعض الآخر رآه مبالغا
ما حقيقة تأخر فصل الصيف في العالم؟.. الأرصاد الجوية توضح

ما حقيقة تأخر فصل الصيف في العالم؟.. الأرصاد الجوية توضح

منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أن علماء الرصد الجوي يتوقعون تأخر فصل الصيف في العالم أجمع بسبب تحسن حالة طبقة الأوزون في الفترة الأخيرة
باحثون: كوكب الأرض قد يتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشري

باحثون: كوكب الأرض قد يتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشري

توقع باحثون أن يواجه كوكب الأرض ارتفاعا في درجات الحرارة "لا تطاق" خلال عدة عقود، في حال استمرار معدل تغير المناخ، وذلك حسب دراسة صدرت مؤخرا.
الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد ملايين البشر حول العالم بسبب كورونا

الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد ملايين البشر حول العالم بسبب كورونا

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن العالم يمكن أن يواجه المجاعات إذا لم يتم التعهد بتقديم أموال كافية لمكافحة آثار الفيروس التاجي المستجد