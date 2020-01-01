معلومات عن علاج كورونا ببلازما الدم

06:29 ص | الإثنين 11 مايو 2020
بلازما الدم

بلازما الدم

كتب: لمياء محمود

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مصدر بالصحة: نجاح تجربة العلاج بالبلازما على أول مريض وحالته تتحسن

مصدر بالصحة: نجاح تجربة العلاج بالبلازما على أول مريض وحالته تتحسن

في بشرى سارة، أعلن مصدر بوزارة الصحة المصرية عن نجاح تجربة علاج مصاب بفيروس كورونا عن طريق البلازما.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، أن التجربة نجحت على أول مريض وحالته بدأت في التحسن وسيخرج من مستشفى العزل في وقت قريب وسيتم الإعلان عنه.

وتستعرض "الوطن" معلومات عن العلاج ببلازما دم المتعافين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ما هو العلاج بالبلازما؟

أوضح الدكتور جيفري هندرسون، من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، أنه عندما يصاب الشخص بجراثيم معينة، يبدأ الجسم في إنتاج بروتينات مصممة خصيصًا تسمى الأجسام المضادة لمحاربة العدوى، وبعد أن يتعافى الشخص، تطفو هذه الأجسام المضادة في دم الناجين - وتحديداً البلازما، الجزء السائل من الدم - لشهور، وحتى لسنوات.

كيف سيحصل الأطباء على البلازما؟

تأخذ بنوك الدم التبرعات بالبلازما مثلما تأخذ التبرعات من الدم الكامل، ويتم استخدام البلازما العادية في المستشفيات وغرف الطوارئ كل يوم.

إذا كان شخص ما يتبرع فقط بالبلازما، يتم سحب دمه من خلال أنبوب، ويتم فصل البلازما وإعادة البقية إلى جسم المتبرع، ثم يتم اختبار وتنقية البلازما للتأكد من أنها لا تحتوي على أي فيروسات تنتقل عن طريق الدم وهي آمنة للاستخدام.

وبالنسبة لأبحاث فيروس كورونا، سيكون الفرق هو من يقوم بالتبرع، وهم الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس التاجي.

وسيقيس الأطباء عدد الأجسام المضادة في وحدة البلازما المتبرع بها حيث يكتشفون ما هي الجرعة الجيدة، وعدد المرات التي يمكن للناجين التبرع بها.

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