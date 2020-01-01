من لاعبين لـ"مطربين".. ضيوف رامز جلال تجمعهم أزمات سابقة

12:55 ص | الإثنين 11 مايو 2020
حمو بيكا وشاكوش

حمو بيكا وشاكوش

كتب: حسن شحاته

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ظهر مغني المهرجانات حمو بيكا، كضيف مع الفنان رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر"، لتصبح المرة الثانية في الموسم الحالي التي يستضيف فيها الفنان الكوميدي ضيوف بينهم أزمات سابقة سواء في الوسط الفني أو الرياضي.

رامز يشعل أزمة طارق حامد ومحمود كهربا

وبدأت الواقعة الأولى باستضافة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي في إحدى حلقاته، قبل أن يتبعها بمقلب طارق حامد، لاعب وسط الزمالك في الحلقة الماضية، حيث جمع الثنائي مشكلة في ملعب المباراة الأخيرة بينهما. 

وأشعل "جلال"، في برنامجه "رامز مجنون رسمي" أزمة طارق حامد لاعب الزمالك، ومحمود كهربا لاعب الأهلي، التي اشتعلت في كأس السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات، حينما سأل الثنائي عن سبب الواقعة، وكل منهما ألقى المسؤولية على الآخر.

وأثناء ظهور كهربا، في برنامج "رامز مجنون رسمي" علق اللاعب على واقعة الاشتباك مع طارق حامد، خلال مباراة الفريقين في السوبر المصري، قائلا: "معملتش مشاكل لطارق في المباراة، طارق هو اللي شتمني وهو اللي غلطان، دخل عليا جامد بقوله براحة يا طارق فشتمني".

وفي حلقة طارق حامد أمس، علق على أزمته مع كهربا، قائلا: "الناس كلها عارفة إيه اللي حصل، بس كهربا هو اللي نرفزني الأول".

وكان طارق قد اشتبك مع محمود كهربا، خلال مباراة الفريقين في السوبر المصري، التي أقيمت 20 فبراير الماضي، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

رامز يستضيف ثنائي أزمة المهرجانات "شاكوش وبيكا"

وفي المرة الثانية، استضاف رامز جلال في حلقاته ثنائي الأزمة الشهيرة في الوسط الفني، بعدما حل حمو بيكا ضيفًا عليه في حلقة اليوم، وذلك بعدما سبق له الظهور مع مغني المهرجانات حسن شاكوش في الحلقات الماضية.

وكان هناك خلاف قد نشب بين حمو بيكا وحسن شاكوش، بعد أغنية "بنت الجيران"، دون إعلان سبب ذلك، وفق ما تداوله بعض رواد التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم أن حمو بيكا، كشف كواليس جلسة الصلح مع شاكوش لـ"الوطن"، بأنه جلس مع شاكوش لدى أحد أصدقائهما في منطقة حدائق الأهرام، موضحا أنَّه جرى التراضي بينهما، مؤكّدًا أنَّ شاكوش بمثابة شقيقه، وماحدث يعد ساعة شيطان، لكنهما في النهاية هم أكثر من أشقاء.

إلا أن حمو بيكا، هاجم شاكوش مجددا في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس"، خلال الأيام الماضية، قائلا إن بداية نجاح حسن شاكوش، كانت من خلال المشاركة معه في أغانيه وأنه أنتج له نحو 15 أغنية.

وأضاف بيكا،: "الغرور أكل حسن شاكوش وبقى مش شايف حد وشايف نفسه أنه رقم واحد واللي بيعمله في نفسه غلط، وفي مجالنا محدش رقم واحد"، موضحا "أنا مش بنفسن وعمري ما أنفسن من شاكوش ولو هينجح 100 سنة أنا فرحان أنه ناجح، عشان حسيت أني عملت حاجة".

ونفى بيكا تعالي "شاكوش" عليه، قائلًا: "يتنطط عليا؟ هو بيتنطط على كل الناس إلا أنا.. أنا خط أحمر بالنسبة له".

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