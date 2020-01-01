حاول ابتكار علاج لكورونا.. فمات

في محاولة للقضاء على فيروس كورونا، ابتكر صيدلي يعمل لدى شركة مختصة بالأعشاب الطبية في الهند، خلطة عشبية ظنًا منه في كونها علاج مكتشف للجائحة، لكنها تسببت في مقتله، ونقل مديره إلى المستشفى عقب إجراء التجربة.

وكانت أجرى الصيدلي المدعو سيفانيسان، تجربته رفقة مديره، حيث قاما بخلط أكسيد النيتروجين ونيترات الصوديوم، داخل أحد المنازل بمدينة تشيناي الهندية، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن إذاعة "مونتيكارلو" الفرنسية.

والجدير بالذكر، أن عدد الإصابات في الهند بلغ حوالي 60 ألفاً حتى يوم أمس، مع فرض تدابير عزل مشددة.