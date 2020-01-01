حاول ابتكار علاج لكورونا.. فمات

08:26 ص | الإثنين 11 مايو 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

بألوان زيتية ديجيتال.. صيدلي يصمم لوحة لأشرار مسلسل الاختيار

بألوان زيتية ديجيتال.. صيدلي يصمم لوحة لأشرار مسلسل الاختيار

الناظر: فيروس كورونا بدأ يضعف.. الموضوع مسألة وقت

الناظر: فيروس كورونا بدأ يضعف.. الموضوع مسألة وقت

كيف كسر فيروس كورونا حاجز الـ4 ملايين حالة خلال شهر؟

كيف كسر فيروس كورونا حاجز الـ4 ملايين حالة خلال شهر؟

أستاذ علم الأوبئة: أمامنا 3 سيناريوهات للتعامل مع فيروس كورونا

أستاذ علم الأوبئة: أمامنا 3 سيناريوهات للتعامل مع فيروس كورونا

في محاولة للقضاء على فيروس كورونا، ابتكر صيدلي يعمل لدى  شركة مختصة بالأعشاب الطبية في الهند، خلطة عشبية ظنًا منه في كونها علاج مكتشف للجائحة، لكنها تسببت في مقتله، ونقل مديره إلى المستشفى عقب إجراء التجربة.

وكانت أجرى الصيدلي المدعو سيفانيسان، تجربته رفقة مديره، حيث قاما بخلط أكسيد النيتروجين ونيترات الصوديوم، داخل أحد المنازل بمدينة تشيناي الهندية، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن إذاعة "مونتيكارلو" الفرنسية.

والجدير بالذكر، أن عدد الإصابات في الهند بلغ حوالي 60 ألفاً حتى يوم أمس، مع فرض تدابير عزل مشددة. 

الأكثر قراءة

بعد إثارته الجدل.. سر إطلاق اسم "الكبوس" على منتج شاي

بعد إثارته الجدل.. سر إطلاق اسم "الكبوس" على منتج شاي

"شاي الكبوس".. منتج انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وأثار تساؤلات الكثيرين حول معناه
"دارس قانون".. وكيل نيابة مشهد المحكمة في "البرنس" يكشف كواليس المرافعة

"دارس قانون".. وكيل نيابة مشهد المحكمة في "البرنس" يكشف كواليس المرافعة

في الحلقة الـ14 من المسلسل الدرامي "البرنس" لفت مشهد هجوم المرافعة، انتباه العديد من المتابعين كأكثر مشهد تأثيرا والبعض الآخر رآه مبالغا
ما حقيقة تأخر فصل الصيف في العالم؟.. الأرصاد الجوية توضح

ما حقيقة تأخر فصل الصيف في العالم؟.. الأرصاد الجوية توضح

منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أن علماء الرصد الجوي يتوقعون تأخر فصل الصيف في العالم أجمع بسبب تحسن حالة طبقة الأوزون في الفترة الأخيرة
باحثون: كوكب الأرض قد يتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشري

باحثون: كوكب الأرض قد يتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشري

توقع باحثون أن يواجه كوكب الأرض ارتفاعا في درجات الحرارة "لا تطاق" خلال عدة عقود، في حال استمرار معدل تغير المناخ، وذلك حسب دراسة صدرت مؤخرا.
الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد ملايين البشر حول العالم بسبب كورونا

الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد ملايين البشر حول العالم بسبب كورونا

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن العالم يمكن أن يواجه المجاعات إذا لم يتم التعهد بتقديم أموال كافية لمكافحة آثار الفيروس التاجي المستجد