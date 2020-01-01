عشان متبقاش زي ريهام في فرصة تانية.. نصائح لتجنب انتحار مرضى الحب الجنوني

05:15 م | الأحد 10 مايو 2020
آيتن عامر

آيتن عامر

كتب: منة الصياد

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بعد تفاعل المشاهدين مع شخصية "ريهام" التي تجسدها الفنانة آيتن عامر، بمسلسل فرصة تانية، شهدت أحداث الحلقة 16، والتي عرضت أمس، انتحار "ريهام" داخل منزل زياد (أحمد مجدي)، وذلك انتقامًا منه بسبب عدم حبه لها.

نجحت آيتن عامر، في تجسيد شخصية فتاة تعاني من مرض نفسي بأداء مميز، حيث لعبت دور "ريهام" المصابة بمرض الحب الجنوني، بسبب حبها الشديد لبطل العمل "زياد"، لتنتهي حالتها بالانتحار.

وكانت تواصلت "الوطن"، مع الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، الذي أكد تواجد مثل هذه الحالات المرضية التي تشبه شخصية "ريهام"، على أرض الواقع داخل المجتمع.

ولكي لا تكون نهاية هذه الحالات بشكل مأساوي على أرض الواقع، مثلما حدث لشخصية "ريهام" خلال العمل الدرامي، يقول هاني، إنه يجب على المريض عدم ربط مصيره بشخص آخر، والابتعاد عن علاقات الحب من طرف واحد: "لازم المريض ميوقفش حياته على فرصة واحدة معينة، وطالما مفيش حب متبادل من طرفين ده هيكون حب فاشل".

وتابع استشاري الصحة النفسية، أنه يجب على المريض شغل ذهنه بأمور أخرى، كذلك ينبغي على المحيطين به مساعدته بشكل إيجابي، وعدم ترك المريض وحده لأوقات طويلة: "لازم أهل المصاب بالمرض ده يبقوا حواليه ويساعدوه، وميتركهوش لوحده، لأنه لو قعد لوحده هيفكر بشكل سلبي، وهيأذي نفسه".

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