شحن الروبوت واللهجة المصرية.. مؤلف النهاية يرد على استفسارات المشاهدين

04:54 م | الأحد 10 مايو 2020
مسلسل النهاية

مسلسل النهاية

كتب: فادية إيهاب

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تساؤلات واستفسارات عدة يطرحها المشاهدون منذ اللحظة الأولى من متابعة مسلسل النهاية، بطولة الفنان يوسف الشريف، في السباق الرمضان الحالي. 

وردا على تلك الاستفسارات، علق السيناريست عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل النهاية، على جميع الأسئلة، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، معلقا: "الإجابات The Answers.. استفسارات متكررة وإجاباتها التي قد لا تكون نموذجية". 

الأسئلة وإجابتها 

- كيف يجري شحن الروبوت زين؟ 

جاء في الحلقة الثالثة من المسلسل أن المواتير المستخدمة في صناعة وتكوين الروبوت تنتمي إلى تكنولوجيا قديمة -بالنسبة لهم في المستقبل- يجري شحنها بالحركة والتنفس وكلما تحرك الروبوت كلما كان الشحن أكثر.

- لماذا هناك أزمة طاقة؟ 

ذكر في الحلقة الأولى من المسلسل بكل وضوح أن أزمة الطاقة مفتعلة، وهناك حلول عدة لكن الشركات المسيطرة على العالم لها مصلحة في استمرار الأزمة، بالإضافة إلى أن المواتير المستخدمة في تصنيع الروبوت توقف صنعها، وتعتمد على تكنولوجيا منقرضة. 

- كيف يستطيع الروبوت تكسير سيارة مصفحة بهذه السهولة؟ 

جاء في الحلقة الثالثة أن الروبوت مصنوع من معدن "الإي سيهات"، وهو معدن قوي لدرجة أنه يتحمل انفجارا نوويا. 

- كيف يتحرك الروبوت ويتميز بالمهارات القتالية؟ 

جاء في الحلقة الثالثة أن كل العقول الاصطناعية متصلة ببعض، وأي معلومة داخل عقل منهم يعرفها، الكل يعلمونها، ومنها المهارات القتالية التي لو جرى تحميلها على عقل فكل المتصلين به يصبح عندهم نفس المهارات، وخلال الحلقة قال "عزيز" إنه عمل "بلوك" لعقل الروبوت زين، حتى لا يتذكر ذكريات زين الحقيقي، ولا المعلومات التي يعلمها جميع "الروبوتس"، ولذلك عندما حاولوا تحميل الوعي جرى فك البلوك، وبالتالي بدأ زين الروبوت في الفهم والتفكير. 

- لماذا ساعد عزيز صباح؟

هناك سبب سيظهر بوضوح في الحلقات المقبلة. 

- لماذا هناك معدات وأدوات قديمة كـ"الرزة والقفل"؟ 

ذلك مقصود، لأن التقدم لا يعني نهاية القديم بالضرورة، وأعمال الخيال العلمي الحديثة توقف مبدعوها عن تصور أن كل شيء سيتغير، وأصبحت الشخصيات ترتدي ملابس تشبه ملابسنا، وهناك أشياء قديمة تستخدم، ومن الذين اعتمدوا على ذلك كان ستيفن سبيلبرج، في أفلام مينورتي ريبورت، وأرتيفشيال أنتيلجنس، وريدي بلاير. 

وستجد أن هناك مزج بين القديم والجديد مع كل فيلم من الأفلام، ولذلك حاول المسلسل عكس نفس التصور، فالخيل ما زال موجودا بجانب الطائرات والسيارات والصواريخ. 

- لماذا الشخصيات تتحدث اللهجة المصرية؟ وأين مصر من المسلسل؟

اللهجة المصرية هي لهجة المتلقي والمشاهد المستهدف من العمل، أما عن مصر فهي موجودة لم يحدث لها شيء وهذا سيظهر في الحلقات المقبلة بكل وضوح. 

مسلسل النهاية يجري عرضه على قناة "ON E" في الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرة أخرى الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ.

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