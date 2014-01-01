فيديو..تطابق ملامح العوضي في دور عشماوي مع شخصية "وولفرين" في "إكس من"

مع تألقه الكبير في تجسيد دور الإرهابي هشام عشماوي، بمسلسل الاختيار، أصبح الفنان أحمد العوضي، حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب تعبيراته الحادة التي يقدم بها الشخصية.

ومؤخرًا، انتشر مقطع فيديو جمع بين أحمد العوضي، والفنان العالمي هيو جاكمان، أحد شخصيات "إكس مِن"، الشهير بتجسيده لشخصية "ولفرين" حيث أظهر الفيديو ملامح متشابهة للعوضي و"وولفرين"، وهو ما أثار دهشة نشطاء السوشيال ميديا.

كما شارك الفنان أحمد العوضي، مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، معلقًا: "إيه الكلام الكبير ده".

هيو مايكل جاكمان، هو ممثل ومنتج أسترالي، اشتهر بتقديم العديد من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون.

اشتهر هيو جاكمان عالميًا بأدائه لدور البطل الخارق "وولفرين"، في سلسلة الأفلام الشهيرة "XMen".

ولد في عام 1968، لأبوين مهاجرين من بريطانيا إلى أستراليا، وهو الأصغر بين أربعة أشقاء، وله أخ وأختان.

وفي عامه الأخير في الكلية، أخذ جاكمان درسًا في التمثيل داخل الكلية ليزيد من درجاته، وكان هذا الفصل هو التحول الحقيقي في قراره بالاتجاه للتمثيل، فبعد تخرجه بشهادة الهندسة عام 1991، قرر دراسة التمثيل بشكل احترافي لمدة عام في دورة تدريبيه احترافية تعرف باسم "الرحلة"، في مركز الممثلين بسيدني، وفقًا للموسوعة البريطانية للمعرفة "britannica".

في عام 2000، كان على موعد مع الشهرة العالمية، حينما قرر المخرج بريان سينجر، منحه دور "وولفرين" في الفيلم الأول من سلسلة أفلام "الرجال إكس"، والتي أُنتج منها أكثر من فيلم بعد ذلك.