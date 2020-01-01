دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان: اللهم إنا نسألك فرجا قريبا

يحرص المسلمون على إيجاد أدعية مستحبة، وردت عن الرسول أو الصحابة والصالحين، ليرددوها ويكتسبون ثوابها في شهر رمضان الكريم، إذ تتضاعف فيه الحسنات ويتعاظم الثواب والأجر والفضل.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية، الدعاء المستحب في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان، انطلاقًا من قوله تعالى: "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم"، كما ورد عن النبي، أن للصائم دعوة لا ترد.

إلهي.. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس.

اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، واكلأنا في الليل والنهار، وارحمنا بقدرتك علينا، أنت ثقتنا ورجائنا، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، وكم من خطيئة ركبنها فلم تفضحنا

فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا في الخطايا فلم تهتك سترك عنا، اعصمنا برحمتك بنا فيما بقي من عمرنا.