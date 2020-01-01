طرح خاصية "جوجل ديو" لتسهيل مكالمات الفيديو الجماعية

12:41 م | الأحد 10 مايو 2020
جوجل

جوجل

كتب: وكالات

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أوضحت تقارير صحفية، أن شركة "جوجل" الأمريكية، تستعد لطرح تحديث جديد خاص بها وهو "جوجل ديو"، والذي سيطور في شكل مكالمات الفيديو الجماعية.

ووفقًا للتقارير العالمية، فإنه سيمكن تفعيل ميزة المكالمات الفيديو الجماعية خلال الفترة المقبلة على "جوجل ديو"، وذلك من خلال سطح المكتب أو الهواتف المحمولة، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن موقع "جي إس إم آرينا" التقني.

كما أنه من المقرر، أن تضيف "جوجل" أداة جديدة، لمتصفح "جوجل كروم"، وذلك للتأكد من تفعيل تقنية "جوجل ديو" عل سطح المكتب، حيث سيتم دعم خدمة المكالمات الجماعية على "كروم"، مع التصميم الجديد الذي سيسمح لرؤية المزيد من الأشخاص في وقت واحد.

وعملت "جوجل" أيضًا، على تسهيل دعوة الأشخاص إلى المكالمة من خلال استخدام رابط للدعوة، فضلًا عن تفعيل الشركة لوضع عائلي جديد، يتيح للمستخدم الرسم على الشاشة خلال المكالمة.

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