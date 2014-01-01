"أزرق وأصفر وكابوريا".. 6 قصات شعر ميّزت رامز جلال في برامج المقالب

01:39 م | الأحد 10 مايو 2020
رامز جلال

رامز جلال

كتب: حسن شحاته

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لماذا حذفت "Mbc مصر" مشاهد من برنامج رامز جلال؟

لماذا حذفت "Mbc مصر" مشاهد من برنامج رامز جلال؟

اعتاد الفنان رامز جلال الظهور بقصة شعر مختلفة، في مواسم برنامج المقالب الذي يقدمه في شهر رمضان الكريم، مع نجوم الوسط الفني والرياضي، وآخرها برنامج "رامز مجنون رسمي".

ونرصد لكم في التقرير التالي، أبرز قصات الشعر التي تميّز بها رامز جلال خلال برامج المقالب التي يقدمها.

رامز قلب الأسد

بدأ رامز سلسلة مقالبه عام 2011 ببرنامج "رامز قلب الأسد"، وظهر خلاله بشعر أسود، مصفف من المنتصف باتجاه الجانبين.

وكان المقلب يدور حول استدراج الضيف في كل حلقة باعتباره برنامج حواري، وأثناء تواجد الفنان في المصعد ووصوله للدور الثاني، يفتح الباب ويفاجأ بأسد أمام المصعد.

رامز ثعلب الصحراء

ظهر "جلال" في برنامج "رامز ثعلب الصحراء"، بذات لون الشعر لكن بتصفيف مختلف، إذ رفع شعره للأعلى، واعتمد الفنان الكوميدي على إدخال الضيوف في حافلة في طريقهم للفيديو، ليسطو على الحافلة مع مجموعة من الملثمين.

رامز عنخ آمون

وواصل "جلال" الظهور بلون شعره الأسود، لكن تسريحة شعره كانت قريبة من الحلاقة التي يطلق عليها "عرف الديك"، وكانت تسريحة باتجاه الوسط.

واعتمدت فكرة البرنامج على دعوة الضيف للمشاركة في برنامج لتنشيط السياحة وزيارة مقبرة مصرية قديمة، ليتم غلق المقبرة عليه، ويواجه الضيف حيوانات مخيفة ثم مومياء.

رامز تحت الأرض

واستخدم رامز في البرنامج قصة شعر "الكابوريا" باللون الأسود، إذ خفّف الجانبين بشكل كبير، وأرجع منتصف شعره للخلف، واعتمد الفنان الكوميدي على استخدام بدلة سحلية في نهاية الحلقة.

رامز في الشلال

وظهر "جلال" في شهر رمضان الماضي، بشكل مغاير تماما في هذا البرنامج، إذ صبغ شعره باللون الأصفر وقصه على طريقة الكابوريا.

وتدور فكرة البرنامج حول ﺗوﺻيل الضيوف إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا، ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنّه قد نجا ما يُزيد فزعه وخوفه.

رامز مجنون رسمي

سار "جلال" على نهج العام الماضي، إذ غيّر لون شعره إلى الأزرق في شهر رمضان الحالي، لكنه واصل قصة شعره على طريقة الكابوريا بشعر أكثر كثافة.

وتدور فكرة البرنامج، حول استدراج الضيف إلى برنامج يتم من خلاله توجيه الأسئلة إليهم عبر كرسي الإعتراف، ويتم تقييدهم بالكرسي ومن ثم يظهر رامز ليفاجئهم بباقي المقالب خلال الحلقة.

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