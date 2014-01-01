مع اقتراب انتهاء الحجر الصحي.. إقبال شديد على الدراجات في فرنسا

أكثر من من أربعة أشهر قضاها معظم سكان العالم في منازلهم بسبب العزل المنزلي والإجراءات الوقائية التي فرضتها عددا من دول العالم للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.

وشهدت متاجر الدراجات الهوائية في باريس، تزايدا كبيرا في معدلات مبيعاتها في الفترة الأخيرة، وذلك مع اقتراب موعد خروج فرنسا من الحجر الصحي، اعتبارا من 11 مايو الجاري، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وفسر الخبراء ذلك بأن المواطنين يسعون لاستخدام الدرجات الهوائية بهدف تجنب اللجوء إلى وسائل النقل العام، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد رفع القيود.

وتشجع الحكومة الفرنسية على استخدام الدراجات الهوائية، لضمان احترام التباعد الاجتماعي، وتخفيف الضغط على النقل العمومي.