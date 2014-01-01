مع اقتراب انتهاء الحجر الصحي.. إقبال شديد على الدراجات في فرنسا

مع اقتراب انتهاء الحجر الصحي.. اقبال شديد على الدراجات في فرنسا
أكثر من من أربعة أشهر قضاها معظم سكان العالم في منازلهم بسبب العزل المنزلي والإجراءات الوقائية التي فرضتها عددا من دول العالم للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.
وشهدت متاجر الدراجات الهوائية في باريس، تزايدا كبيرا في معدلات مبيعاتها في الفترة الأخيرة، وذلك مع اقتراب موعد خروج فرنسا من الحجر الصحي، اعتبارا من 11 مايو الجاري، وفقا لـ"روسيا اليوم".
وفسر الخبراء ذلك بأن المواطنين يسعون لاستخدام الدرجات الهوائية بهدف تجنب اللجوء إلى وسائل النقل العام، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد رفع القيود.
وتشجع الحكومة الفرنسية على استخدام الدراجات الهوائية، لضمان احترام التباعد الاجتماعي، وتخفيف الضغط على النقل العمومي.
وطالب الكثيرون بسجن من فعلوا ذلك، وفعلوا "هاشتاج" على "فيسبوك" للقصاص من الأشخاص الذين لا رحمة لديهم.
"شاي الكبوس".. منتج انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وأثار تساؤلات الكثيرين حول معناه
دار الإفتاء المصرية توضح حقيقة صرخة يوم الجمعة 15 رمضان
كشف باحثون أمريكيون وجود طفرة في الشفرة الوراثية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك خلال إجراءهم بعد البحوث على الفيروس من أجل اكتشاف حل له في ظل تفشيه بشكل واضح في الع
منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أن علماء الرصد الجوي يتوقعون تأخر فصل الصيف في العالم أجمع بسبب تحسن حالة طبقة الأوزون في الفترة الأخيرة
تعليقات الفيسبوك