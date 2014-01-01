استخدام خلايا الحبل السري لعلاج كورونا في إيران

03:56 ص | الأحد 10 مايو 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: (وكالات)

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أعلن رئيس بنك "رويان" الإيراني للدم مرتضى ضرابيه، عن الشروع في استخدام خلايا المنشأ الجذعية الجنينية لعلاج المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال ضرابيه، اليوم، إن الخلايا الجذعية الوسيطة المستخرجة من أنسجة الحبل السري، لها استخدامات خاصة، وتعد الأكثر استخداما في علاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأعصاب، مؤكدا أن بنك "رويان" بدأ استخدامها حاليا لعلاج المصابين بكورونا المستجد.

وشدد ضرابيه، على أن الخلايا الجذعية الوسيطة المستخرجة من أنسجة الحبل السري لا تحتاج إلى التكيف وراثيا، بمعنى أنه يمكن فصل الخلايا الجذعية عن الحبل السري واستخدامها لأي شخص بحاجة إليها. 

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