في زمن كورونا.. كيف تبدو نجمات الفن الجميل على أشهر أغلفة المجلات؟

عشرات النجمات من زمن الفن الجميل تعلق بهن الجميع حتى يومنا هذا وما زال البعض يتذكرهن، بداية من السندريلا سعاد حسني، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وصولا إلى فرجينيا السينما ليلى فوزي ومارلين مورنرو الشرق هند رستم، وغيرهن من جميلات الشاشة.

مصمم أغلفة نجمات الزمن الجميل: انتهيت من التصميمات في 3 شهور

شهرة وتعلق وجمال نجمات الفن الجميل تعد مصدر إلهام للمبدعين والفنانين، من بينهم محمد جابر، الذي قدم مجموعة من التصميمات تظهر كيف تبدو تلك الفنانات إذا ظهرن على أشهر المجلات في عصرنا الحالي.

فكرة التصميمات سبق وأن نفذها مصمم آخر وهو طارق ديجو؛ لكن محمد جابر، مدير تسويق بإحدى الشركات العالمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حاول تقديم شيء مختلف سواء في اختيار صور النجمات وتصميمات المجلات أنفسها والمحتوى المكتوب عليها، وفقا لما قاله "جابر" خلال حديثه مع "الوطن".

حوالي 3 أشهر هي مدة انتهاء "محمد" من التصميمات التي عمل عليها بأحد برامج الفوتوشوب، لافتا إلى اهتمامه بكل تفصيلة تخص الغلاف حتى نوعية الموضوعات المرتبطة بالعصر الحالي سواء شهر رمضان أو فيروس كورونا المستجد أو الأزياء والموضة.

وعندما نشر "محمد"، البالغ من العمر 37 عاما، تصميماته عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير "انستجرام"، لاقى تفاعلا كبيرا من متابعيه حتى أن صفحات المجلات نشرت تصميماته.

ومن النجمات التي زينت أغلفة تصميمات محمد، "شادية، سعاد حسني، زبيدة ثروت، فاتن حمامة، هند رستم، ليلى فوزي، مديحة كامل، ماجدة، ليلى طاهر، مريم فخر الدين".