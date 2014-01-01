صناع عمل "فرصة تانية" يشيدون بتقرير "الوطن" عن مرض ريهام: "حقيقة"

03:21 ص | الأحد 10 مايو 2020
أيتن عامر في مشهد من المسلسل

أيتن عامر في مشهد من المسلسل

كتب: منة الصياد

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مع عرض حلقات مسلسل فرصة تانية، استطاعت الفنانة آيتن عامر لفت أنظار المتابعين إليها، بسبب تجسيدها لدور "ريهام" التي تطارد بطل العمل زياد (أحمد مجدي)، بسبب حبها الشديد لها.

وعن الدور الذي تقدمه آيتن خلال أحداث العمل، تواصلت "الوطن" مع الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، ليوضح أن ما تجسده الفنانة من دور، يعرف في علم النفس بالحب المرضي.

وأكد هاني، على تواجد وانتشار العديد من حالات الحب المرضي على أرض الواقع، وهو الحب الذي يحول صاحبه لشخص عدواني، يؤذي نفسه ومن يحب.

وعقب نشر "الوطن" لهذا الموضوع، شارك في نشره الكاتب محمد سيد بشير، المعالج الدرامي لمسلسل "فرصة تانية"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: "طبعا، ولو راجعتوا التتر هتلاقوا مراجعة طبية مع دكاترة متخصصة".

فيما أشادت أيضًا، الفنانة هبة عبد الغني، إحدى بطلات العمل بموضوع "الوطن"، حيث استعانت بنشره عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، معلقة: "حقيقة".

مسلسل فرصة تانية بطولة ياسمين صبري، وآيتن عامر، وإدوارد، وأشرف زكي، وهبة عبدالغني، وأحمد مجدي، وأحمد الشامي، ومحمد دياب، ومحمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".   

 

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