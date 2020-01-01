مبادرة 8 مصانع: لبس العيد صدقة على روح الشهيد "المنسي"

10:03 ص | الأحد 10 مايو 2020
أصحاب المصانع يسلمون الأطفال لبس العيد

أصحاب المصانع يسلمون الأطفال لبس العيد

كتب: سحر عزازى

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رغم كورونا والحظر: توزيع ملابس العيد على أطفال إمبابة

رغم كورونا والحظر: توزيع ملابس العيد على أطفال إمبابة

ملابس العيد على روح شهيدى الوطن أحمد المنسى ومحمد الحوفى، مبادرة أطلقها عدد من أصحاب مصانع الملابس والأحذية، لتوزيع «كسوة العيد» على الفقراء والأيتام واحتساب الأجر لشهداء الوطن تقديراً لدورهم البطولى وتخليداً لذكراهم بين الناس.

أكثر من 13 ألفاً و200 قطعة ذهبت للمستحقين قبيل عيد الفطر لإدخال السرور على قلوبهم تحت شعار «فرّحوهم»، منها 1500 قطعة على روح الشهيد المنسى ومثلها للشهيد محمد الحوفى، وحوالى 1000 قطعة لعدد آخر من الشهداء.

يحكى إمام عبدالموجود، مستورد أحذية وملابس، أنه اقترح على بعض زملائه من أصحاب مصانع الملابس، تخصيص عدد من القطع بالمجان لتوزيعها على المحتاجين فى ظل تلك الظروف الصعبة، مؤكداً أنهم خصصوا فى البداية 100 بنطلون وكذلك 100 قميص ومثلها حذاء من كل مصنع، حتى انضم لهم عدد آخر من المتبرعين، منهم تامر الفكهانى ومصطفى حيرم نادر فرسكا وعلى سلام حتى تخطى الرقم حاجز الـ13 ألف قطعة.

تواصلوا مع أسر الأيتام عن طريق تطبيق «الواتس آب» لإرسال صورة شهادة وفاة الأب ومقاسات الأطفال وإرسالها لهم، فضلاً عن نزولهم إلى الشوارع فى المناطق الفقيرة والمهمشة فى ضواحى إمبابة وغيرها لتوزيع ملابس على الأطفال والشباب فى الشارع عن طريق إجراء مسابقة حتى لا يشعروا بالحرج: «بنسألهم أسئلة سهلة زى مصر فيها كام محافظة واللى مش عارف بنقوله الإجابة عشان ما يتكسفش ومعانا فى العربية جميع المقاسات من عمر يوم لحد 25 سنة».

8 مصانع انضمت للفكرة، تقدم أفضل الخامات للمستحقين، يتعاونون مع جمعيات خيرية لإرسال احتياجاتهم من الملابس: «مستمرين لحد آخر الشهر وهنفرح كل الناس ونجبر بخاطر الأسر اللى شغلها وقف زى العمالة غير المنتظمة».

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