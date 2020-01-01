رنده باللوحات وجهاد بالطباعة.. كمامات قماش بألوان زاهية: نتعايش ببهجة

08:59 م | السبت 09 مايو 2020
رنده باللوحات وجهاد بالطباعة.. كمامات قماش بألوان زاهية: نتعايش ببهجة

رنده باللوحات وجهاد بالطباعة.. كمامات قماش بألوان زاهية: نتعايش ببهجة

كتب: سلوى الزغبي

أخبار متعلقة

ترامب: لم أضع كمامة في مصنع بأريزونا بعد استشارة رئيس الشركة

ترامب: لم أضع كمامة في مصنع بأريزونا بعد استشارة رئيس الشركة

الصحة تنصح 5 فئات بعدم ارتداء كمامة قماش.. أبرزهم الأطفال دون الثانية

الصحة تنصح 5 فئات بعدم ارتداء كمامة قماش.. أبرزهم الأطفال دون الثانية

كمامة يمكن استخدامها 50 مرة

كمامة يمكن استخدامها 50 مرة

"مياه المنوفية" تحصن عامليها ضد كورونا بـ15 ألف كمامة و2500 زجاجة كحول

"مياه المنوفية" تحصن عامليها ضد كورونا بـ15 ألف كمامة و2500 زجاجة كحول

الفن يصنع البهجة في كل الأوقات، فالمبادرات تتوالى للتخفيف من الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن بينها مبادرة لتصنيع كمامات مطبوعة باللوحات.

تعاونت الفنانة التشكيلية رنده فؤاد مع مصممة الأزياء جهاد بدراوي، ونفذتا فكرة جديدة وهي تصنيع كمامات من خلال لوحات الفنانة؛ للحماية من الفيروس المستجد، بعدما أكدت الدولة استخدام عدة انواع مختلفة من الكمامات خلال الفترة المقبلة.

وتعتمد الفكرة على اختيار مجموعة من لوحات رنده فؤاد، ذات الألوان الجذابة، وطبعها على قماش قطن، وتصمم وتصنع جهاد بدراوي، "الماسكات".

 

وقالت الفنانة التشكيلية، لـ"الوطن"، إن فكرة طبع لوحاتها بدأت مع توحدها مع لوحتها الرئيسية في معرضها الفني الذي انعقد في نوفمبر الماضي، وطبعتها على فستان مصنوع من القطن المصري، وبدأت مع صديقتها مصممة الأزياء طبع لوحاتها على ملابس حديثة، ومع تصريحات الحكومة بالاتجاه نحو التعايش مع الفيروس قررتا تنفيذ 4 كمامات لهما فقط، وعندما نشرا صورها عبر صفحتيهما على فيس بوك، نالت إعجاب الكثيرين وطالبوهما بكمامات مثلها.

التعايش ببهجة هي فكرة الكمامات بألوان اللوحات الزاهية والتي يعتمد تصميمها على الحضارات الفرعونية والقبطية والإسلامية باعتبارها هوية مصر، وهي عبارة عن قماش قطن خفيف، من الداخل أبيض، ومن الخارج مطبوع عليه اللوحة، ليزيدها سعادة عند إعجاب الناس بالكمامة حينما تخرج في مشوار بينما ترتديها وتتلقى ردود فعل إيجابية لتغيير الصورة الذهنية عن الضيق منها.

الأكثر قراءة

مفاجأة.. فيديو تعذيب قطة بوحشية حتى الموت من 2014.. وهذا مصير الفتيات

مفاجأة.. فيديو تعذيب قطة بوحشية حتى الموت من 2014.. وهذا مصير الفتيات

وطالب الكثيرون بسجن من فعلوا ذلك، وفعلوا "هاشتاج" على "فيسبوك" للقصاص من الأشخاص الذين لا رحمة لديهم.
الإفتاء ترد: ما حقيقة صرخة اليوم الجمعة؟

الإفتاء ترد: ما حقيقة صرخة اليوم الجمعة؟

دار الإفتاء المصرية توضح حقيقة صرخة يوم الجمعة 15 رمضان
باحثون يكتشفون طفرة جينية في فيروس كورونا: قد يصبح مثل سارس

باحثون يكتشفون طفرة جينية في فيروس كورونا: قد يصبح مثل سارس

كشف باحثون أمريكيون وجود طفرة في الشفرة الوراثية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك خلال إجراءهم بعد البحوث على الفيروس من أجل اكتشاف حل له في ظل تفشيه بشكل واضح في الع
ما حقيقة تأخر فصل الصيف في العالم؟.. الأرصاد الجوية توضح

ما حقيقة تأخر فصل الصيف في العالم؟.. الأرصاد الجوية توضح

منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أن علماء الرصد الجوي يتوقعون تأخر فصل الصيف في العالم أجمع بسبب تحسن حالة طبقة الأوزون في الفترة الأخيرة
الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد ملايين البشر حول العالم بسبب كورونا

الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد ملايين البشر حول العالم بسبب كورونا

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن العالم يمكن أن يواجه المجاعات إذا لم يتم التعهد بتقديم أموال كافية لمكافحة آثار الفيروس التاجي المستجد