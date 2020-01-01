رنده باللوحات وجهاد بالطباعة.. كمامات قماش بألوان زاهية: نتعايش ببهجة

الفن يصنع البهجة في كل الأوقات، فالمبادرات تتوالى للتخفيف من الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن بينها مبادرة لتصنيع كمامات مطبوعة باللوحات.

تعاونت الفنانة التشكيلية رنده فؤاد مع مصممة الأزياء جهاد بدراوي، ونفذتا فكرة جديدة وهي تصنيع كمامات من خلال لوحات الفنانة؛ للحماية من الفيروس المستجد، بعدما أكدت الدولة استخدام عدة انواع مختلفة من الكمامات خلال الفترة المقبلة.

وتعتمد الفكرة على اختيار مجموعة من لوحات رنده فؤاد، ذات الألوان الجذابة، وطبعها على قماش قطن، وتصمم وتصنع جهاد بدراوي، "الماسكات".

وقالت الفنانة التشكيلية، لـ"الوطن"، إن فكرة طبع لوحاتها بدأت مع توحدها مع لوحتها الرئيسية في معرضها الفني الذي انعقد في نوفمبر الماضي، وطبعتها على فستان مصنوع من القطن المصري، وبدأت مع صديقتها مصممة الأزياء طبع لوحاتها على ملابس حديثة، ومع تصريحات الحكومة بالاتجاه نحو التعايش مع الفيروس قررتا تنفيذ 4 كمامات لهما فقط، وعندما نشرا صورها عبر صفحتيهما على فيس بوك، نالت إعجاب الكثيرين وطالبوهما بكمامات مثلها.

التعايش ببهجة هي فكرة الكمامات بألوان اللوحات الزاهية والتي يعتمد تصميمها على الحضارات الفرعونية والقبطية والإسلامية باعتبارها هوية مصر، وهي عبارة عن قماش قطن خفيف، من الداخل أبيض، ومن الخارج مطبوع عليه اللوحة، ليزيدها سعادة عند إعجاب الناس بالكمامة حينما تخرج في مشوار بينما ترتديها وتتلقى ردود فعل إيجابية لتغيير الصورة الذهنية عن الضيق منها.