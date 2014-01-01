طبيب: حب ريهام في فرصة تانية مرض نفسي موجود بالواقع

05:44 م | السبت 09 مايو 2020
أيتن عامر

أيتن عامر

كتب: منة الصياد

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منذ عرض الحلقات الأولى من مسلسل فرصة تانية، أثارت الفنانة أيتن عامر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تجسيدها لشخصية "ريهام" التي تتسم بالشر، بسبب حبها الجنوني لبطل العمل زياد (أحمد مجدي)، ومطاردتها المستمرة له خلال الأحداث.

استطاعت أيتن عامر تقديم شخصية "ريهام" بأداء مميز، تسبب في كره متابعي العمل لها وكأنها متواجدة على أرض الواقع، حيث أشاد العديد من المتابعين بأداء الفنانة للدور بشكل جيد.

وخلال حلقة أمس، أفسدت "ريهام" حفل خطبة "زياد" من حبيبته "ملك" (ياسمين صبري)، بعدما أعلنت للجميع أنه زوجها، حيث تحول حب ريهام لزياد إلى الجنون.

وعن تواجد مثل هذه الحالات المرضية التي تشبه شخصية "ريهام" على أرض الواقع، يقول الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية في تصريحاته لـ"الوطن"، إنه هناك بالفعل العديد من حالات الحب المرضي داخل المجتمع.

وأوضح "هاني"، أن الحب المرضي هو حب الامتلاك لشخص ما، وهو الذي يؤدي إلى تدمير المحبوب، "الحب ده بيخليني أأذي اللي أنا بحبه، وبخليه مش قادر يمارس حياته بشكل طبيعي، بسبب مراقبتي ليه، وإني مش قادر أشوفه مع حد غيري".

وعلق استشاري الصحة النفسية، على شخصية "ريهام" داخل العمل، قائلا، "شخصية زي اللي بتقدمها أيتن عامر دي، هتخليها توصل للانتقام خلال الأحداث، لأن الحب ده هيقلب معاها بغيرة وغل"، مستكملًا، "الحب المرضي يمكنه التحول بسهولة إلى العدوانية، حيث يكن المريض عدوانية ضد نفسه والآخرين".

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