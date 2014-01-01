لمواجهة كورونا.. "الروبوت" ينتشر في الشوارع والفنادق حول العالم

07:47 ص | السبت 09 مايو 2020
روبوت

روبوت

كتب: حسن شحاته

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في ظل محاولات جميع سكان العالم، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لجأت العديد من الدول، لابتكار روبوت يساعدها في الحد من تفشي الجائحة العالمية، وكان أخرها دولة سنغافورة.

لذلك نرصد لكم في التقرير التالي، أبرز الدول التي لجأت لإبتكار روبوت، لمساعدتهم في الحد من انتشار كورونا في بلادهم.

سنغافورة

قررت السلطات في سنغافورة استخدام كلب آلي، أسمته "سبوت"، للمساعدة في الحد من تفشي الجائحة العالمية، حيث يعمل الكلب الآلي بالتحكم عن بعد، وله 4 أرجل، وهو من تصميم شركة بوسطن ديناميكس، حيث يطلب من راكبي الدراجات وممارسي رياضة الركض الحفاظ على مسافة بينهم.

وبدأ عمله في متنزه بوسط المدينة، الجمعة، في إطار تجربة لأسبوعين قد تشهد انضمام روبوتات أخرى لحراسة المساحات الخضراء في المدينة خلال حالة العزل العام، بحسب "سكاي نيوز"، حيث تحدث سبوت بالإنجليزية قائلا: "دعونا نبقي سنغافورة مكانا صحيا، من أجل سلامتكم وسلامة من حولكم، رجاء ابتعدوا عن بعضكم البعض لمسافة متر واحد على الأقل.. أشكركم".

وإلى جانب بث رسائل تنبه الزوار إلى قواعد التباعد الاجتماعي، تم تزويد سبوت بكاميرات وأدوات تحليل لتقدير عدد الموجودين في المتنزه، لكن السلطات أوضحت أن الكاميرات لن ترصد الأفراد ولن تسجل أي بيانات شخصية، حيث استخدام سبوت في الآونة الأخيرة على نحو تجريبي في مستشفى ميداني لتوزيع الأدوية على المرضى.

الولايات المتحدة الأمريكية

كما لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ابتكار روبوت آلي جديد، للتجوال في شوارعها والتمكن من اكتشاف انتشار الفيروس في الجو أم لا، حيث جرى توجيه أداء الروبوت لطرح مجموعة من الأسئلة على الناس في الشوارع، ومنها: "هل تعرضت للإصابة بالحمى خلال الـ3 أيام الماضية؟" ليُطلق بعد ذلك في عدد من شوارع الولايات المختلفة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويصل طول الروبوت إلى 5 أقدام، حيث جرى صنعه بواسطة شركة "Promobot" التي يقع مقرها في ولاية بنسلفانيا، حيث قامت الآلة المبتكرة بتوزيع أعداد من الأقنعة الواقية من الإصابة بكورونا في ساحة ميدان التايمز بأمريكا.

الصين

وكانت الصين من أولى الدول التي استخدمت الروبوت في مواجهة كورونا، نظرًا لكونها بؤرة تفشي الجائحة العالمية في مدينة "ووهان" الصينية، قبل أن تنجح في السيطرة عليه داخل بلادها.

وبثت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو يوضح الاستعانة بإنسان آلي "روبوت"، فى الصين، لكي يمنع النزلاء بأحد الفنادق من الخروج من غرفهم طوال أسبوعين، وذلك لتطبيق العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكر التقرير، أن الوحيد الذي يمكنه التجول في الممرات هو جهاز روبوت، تقتصر وظيفته على تسليم الطعام والشراب، بعيد إعلام النزلاء بقدومه عن طريق مكالمة هاتفية لصاحب الغرفة الذي يعلمه بقدومه.

وأضاف التقرير، أن الروبوت في العاصمة الصينية بكين يفرض الحجر الصحي على الأشخاص القادمين من الخارج، أو من محافظة ووهان التي كانت تمثل بؤرة وباء كوفيد-19، ويودعون في فنادق خصصت للحجر الصحي.

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