3 زجاجات لكل شخص.. مصنع بيرة يوزع فائض إنتاجه مجانا بسبب كورونا

أثر فيروس كورونا التاجي المستجد على أصحاب الفنادق والحانات والمطاعم وكذلك الشركات التي تمونها، تأثيرا سلبيا كبيرا، وصار هناك فائض من الإنتاج، ومن بين الشركات التي عانت من فائض الإنتاج شركة ألمانية مصنعة للبيرة في ولاية هيسن، لذا قررت أن تتعامل مع الموقف بشكل آخر، وتبرعت بالبيرة للزبائن بدل رميها.

ونقل موقع "دويتشه فيله" عن "رويترز" أن شركة "فيلينجر" تبرعت بنحو 2600 لتر من البيرة للزبائن، إذ ذكر فرانتس ماست صاحب مصنع البيرة: "نشكر الزبائن، ونأمل أن يدعمونا عندما نعيد فتح أبوابنا، وأن يقبلوا على منتوجنا ويشيرون إليه".

الكمية الكبيرة من البيرة التي تبرعت بها "فيلينجر" كانت في الأصل مخصصة للمطاعم والفنادق، لكن بسبب تفشي كورونا والقيود التي أغلقت المطاعم والفنادق، لم تُسلم البيرة وظلت حبيسة رفوف المصنع، ولأنه من المقرر إعادة فتح المطاعم والحانات خلال الأسابيع المقبلة، كان على المصنع التخلص من هذه البيرة لإفراغ خزاناته وملئها ببيرة طازجة.

على الرغم من أن مدة صلاحية البيرة المُتبرع بها لا تزال كبيرة، أراد صاحب المصنع التبرع بها بدل رميها، وعندما سمع الناس عن البيرة المجانية، وقف عشرات الأشخاص أمام مصنع البيرة في صفوف مرتدين كماماتهم ومحافظين على المسافة الاجتماعية في انتظار استلام زجاجات البيرة المجانية.

وأشار صاحب المصنع، في منشور عبر فيسبوك، إلى أن البيرة نفدت الآن لكنه تعهد بمزيد من التبرع يوم الثلاثاء المقبل، ويقتصر التبرع على تسليم "ثلاث زجاجات للشخص الواحد" وكمية معينة مخصصة للتبرع.