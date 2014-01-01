"استغله في رمضان".. فوائد الدوم المذهلة في علاج الأمراض وتقوية المناعة

06:53 ص | السبت 09 مايو 2020
الدوم

الدوم

كتب: منة العشماوي

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تحتوي مائدة الطعام في رمضان على الكثير من المشروبات الشهيرة في هذا الشهر، مثل العرقسوس والسوبيا وقمر الدين والدوم وغيرهم من العصائر التي تحتوي على فوائد عديدة.

وترصد "الوطن"، اليوم، فيما يلي فوائد الدوم على الصحة وخاصة على مرضى السكر، وفقا لموقع "healthline".

فوائد الدوم

- يساعد في عملية الهضم وعلاج الإمساك لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف الطبيعية.

- يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.

- يستعمل لعلاج الضعف الجنسي لدى الرجال كونه يساعد على زيادة معدلات الحيوانات المنوية.

- يقوي مناعة الجسم حيث إنه غني بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

- يساهم في علاج ضربة الشمس.

- يقي من الإصابة بأمرض السرطان.

- يعمل على التخلص من مشاكل اللثة وأصفرار الأسنان.

- ينظم معدلات الضغم كونه غني بكمية كبيرة من الفيتامينات الهامة.

فوائد الدوم لمرضى السكر

- يساعد على إنتاج خلايا البيتا التي تعمل على إفراز الأنسولين في الدم.

- يعمل على تعويض الجسم من نقص السوائل والفيتامينات.

- يساهم في استفادة الجسم من السكر بشكل أفضل.

- يعمل على خفض مستوى السكر في الدم.

- يقلل الشهية من تناول السكريات وخاصة في رمضان.

- يمد الجسم بالطاقة ويمنع الدوخة والإغماء.

- يعمل على مد الجسم بسكر طبيعي، ويمكنه من التعامل معه وتحويله لطاقة.

طريقة عمل عصير الدوم

وضع كمية من الدوم الناشف في الماء لمدة 6 إلى 7 ساعات لنقعه ويمكن وضعه في الثلاجة خلال هذه المرحلة ثم تسخينة ولكن لا يترك حتى الغليان وبعد ذلك تصفيته مع إضافة القليل من السكر، وينصح بتناوله في فترة قليلة كونه سريع التلف.

 

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