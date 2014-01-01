طاولة لشخص واحد فقط.. تناول الطعام في أكثر المطاعم أمانا في العالم

07:43 م | الجمعة 08 مايو 2020
المطعم

المطعم

كتب: لمياء محمود

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بينما تعاني المطاعم والمقاهي حول العالم من الإغلاق التام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قرر صاحب مطعم سويدي أن يقدم لزواره تجربة آمنة لتناول الطعام دون الخوف من الإصابة بالمرض القاتل.

ليندا كارلسون وراسموس بيرسون، هما زوجان يعيشان في بلدة رانساتير بالسويد، قررا مواجهة فيروس كورونا بإنشاء مطعم "Bord för en"، و الذي يعني "طاولة لشخص واحد"، ويعد واحدا من أكثر المطاعم أمانا في العالم، وفقا لموقع "أوديتي سنترال".

والمطعم عبارة عن طاولة واحدة ومعها كرسي واحد، متواجدة في حقل فارغ، ويقوم الزوجان بخدمة فرد واحد فقط، وهناك لافتة معلقة على الطاولة تحتوي على سلسلة من الإرشادات الوقائية لتقليل خطر الإصابة بالفيروس التاجي.

ويعتقد الزوجان أن تناول الطعام للشخص بمفرده دون أصدقاء أو رفقاء، هو المفهوم المثالي لتناول الطعام، لأنه لا يشتت الانتباه عن الاستمتاع بطعم الوجبات، كما أن ذلك هو أفضل وضع لتناول الطعام بأمان دون الخوف من التقاط العدوى.

ولايوجد قوائم انتظار في المطعم، فعلى العميل خدمة نفسه بنفسه ويقدم لنفسه الطعام والمشروبات من سلة تنزل إلى المائدة عبر الحبل، من نافذة مطبخ قريبة، والوجبات كلها نباتية وتتكون قائمة الطعام من ثلاثة أطباق فقط، وهي التوت الأزرق، ووجبة تدعى "راراكا"، والطبق الرئيسي مكون من الذرة الحلوة ورماد جذر الثعبان، أما الحلوى فتدعى "آخر أيام الصيف" وهي مصنوعة من النبق البري والزبدة المثلجة وسكر الفيولا المصنوع من البنجر المحلى.

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ومن المنتظر أن يتم فتح المطعم للزوار في 10 مايو المقبل، وسيتم تطهير الطاولة والكرسي قبل ست ساعات من وصول الضيف، وسيتم غسل الأطباق كلها مرتين، وعن نظام الدفع سيترك الزوجان ورقة مكتوب عليها أدفع ما يمكنك.

 

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