توصيلة مجاناً.. هدية "الشرقاوى" للعالقين فى الطريق

يخرج عقب تناول طعام الإفطار، يجوب الشوارع لتوصيل أى عالق فى الطريق إلى بيته، وأى مريض إلى أقرب مستشفى، رافضاً أخذ أى مقابل مادى.

هكذا يفعل عمر الشرقاوى كل ليلة، منذ بداية شهر رمضان، بعد أن لاحظ معاناة الناس خلال عودتهم إلى منازلهم قبل الموعد المحدد لحظر التجول.

يتنقل «الشرقاوى» بين المناطق المختلفة، مؤكداً أنه ترك رقم هاتفه المحمول على عدة صفحات خاصة بمناطق شعبية، لعرض خدمته المجانية.

أصعب الحالات التى يصادفها «الشرقاوى» توصيل المرضى، أو أشخاص يخرجون فى وقت متأخر بعد تلقى خبر وفاة فرد من العائلة: «كذا حد اتصل بى وقال لى إن أبوه توفى ومش عارف يروح له»، فضلاً عن حالات ولادة، وأصحاب أمراض مزمنة فى حاجة للعلاج، وأهالى يبحثون عن طبيب لطفلهم فى منتصف الليل: «فى منطقتى ٤ مستشفيات، بروح عندهم أشوف لو حد محتاج حاجة».

يتلقى «الشرقاوى» ما يقارب الـ٣ مكالمات يومياً طلباً للمساعدة، بجانب الحالات التى يصادفها فى طريقه: «واحدة كلمتنى قالت لى والدى تعبان فى المعتمدية عند نازلة الدائرى، رحت وصّلته».

يشيد «الشرقاوى» بتعامل الأمن معه خلال فترة ما بعد الحظر، حين يجد معه مرضى: «بيتعاطفوا معانا، ويحاولوا يساعدونا كمان».