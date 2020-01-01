مخرج إعلان سُنة الحياة يكشف سر فك الأم ربطة الشعر.. والبطل: كل الناس بتدور عليا

سباق الشاشة الصغيرة في رمضان لا يقتصر فقط على المسلسلات والبرامج، بل سوق الإعلانات دائما يدخل دخل أيضا في منافسة شرسة بتقديم ما هو جديد من أفكار ورؤية توصل مضمون المنتج وفوائده.

ومن أبرز الإعلانات التي كان لها صدى كبيرة، هو إعلان أورنج "سُنة الحياة" بصوت حسين الجسمي، ومن اللقطات المميزة التي أثارت ضجة وتساؤلات كبيرة مشهد الأم التي تتكلم مع ابنها عبر خاصية الفيديو، وقررت فجأة فك رابطة شعرها أثناء المكالمة كما تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي منشورات عديدة لصور الابن موديل الإعلان.

عمار الحمصاني أحد أبطال إعلان أورنج الذي ظهر بدور الابن في الإعلان، يعرب عبر "الوطن" عن مدى سعادته بردود الأفعال الإيجابية على السوشيال ميديا بدوره كون المشاهد بالكامل كانت تتحدث عن العلاقات الأسرية والإنسانية: "عشان كده كانت الأقرب لقلوب المشاهدين".

وتحدث عمار خريج كلية الإعلام بجامعة مصر الدولية ويعمل في مجال التصوير ورحالة أيضا، عن ردود أفعال الفتيات خاصة وأنه يعمل في مجال "المودلينج" منذ سنتين وشارك في العديد من الحملات الإعلانية لكثير من المنتجات وظهوره في كليب المطرب محمد حماقي الأخير: "كل الناس بتدور عليا دلوقتي، ولاقيت صوري منتشرة جدا على أغلب الصفحات الكبيرة عالفيس بوك".

وعلى جانب آخر، تواصلت "الوطن" مع مخرج الإعلان والقائم على تنفيد الفكرة أسامة الأرناوطي لمعرفة كواليس الإعلان وبعض التفاصيل، حيث كشف أن عوامل النجاح كانت مشتركة بين فريق العمل ككل، بداية من العميل الذي يرغب في الإعلان عن منتجه مرورا بللموسيقى وصولا للممثلين.

وشرح أسامة أن فكرة الإعلان كانت مطروحة منذ شهر نوفمبر الماضي، أي أنها موجودة قبل جائحة كورونا: "من حسن الحظ انتشار المكالمات الفيديو بين الناس الأمر اللي جعل المحتوى واقعي أكثر".

وعن المشهد اللذي آثار الجدل على السوشيال ميديا عن بطلة الإعلان وهي الأم عندما كانت تتحدث مع ابنها عبر خاصية مكالمة الفيديو وفك رابطة الشهر، قال أسامة إن جميع المشاهد مستوحاه من قصص واقعية وأغلب الأمهات تستعدن لمكالمات أبنائهم خاصة المغتربين وينتظرونها بشغف وحب ولا تهمل أن تظهر بأفضل مظهر خلال مكالمتهن بالفيديو: "واللي زاد الأمر صدقا بما أن ممثلة الشخصية فعليا لديها أبناء خارج مصر وتحدثهم بنفس الطريقة".

أما عن باقي القصص التي عرضت خلال الإعلان الذي لم يتجاوز الـ 3 دقائق، أشار أسامة إلى أن تجمع العائلة ولمة الأصدقاء ومكالمة الزوج لزوجته وغيرهم أحداث في واقعنا تتكرر يوميا وزادت بعد الحظر: "إعلان لا يستدعي الاستعانه بنجوم لتصويره والاكتفاء بصوت المطرب حسين الجسمي كغناء، والاعتماد على مشاهد الممثلين".

يذكر أن أسامة عمل منذ سنوات في القسم الإبداعي لتنفيذ وتصميم الفكرة الإعلانية لنفس الشركة لسنوات متواصلة، ومنها "افتح ببان قلبك، وبحتجلك وتحتاجلي".