مسجد أحمد البدوي.. "شيخ العرب" يبحث عن مريديه في زمن كورونا

تتميز محافظة الغربية بكثرة الأضرحة ومساجد أولياء الله الصالحين، والتي يقصدها المواطنون على مدار العام بصفة عامة، وخلال شهر رمضان الكريم على وجه الخصوص.

ومن أشهر تلك الأضرحة والمساجد، مسجد سيدي أحمد البدوي، أحد الأقطاب الصوفية الأربعة، والذي بني منذ أكثر من 740 عامًا، وبه 3 أضرحة للقطب أحمد البدوي، واثنين من تلاميذه، وغرفة لمقتنياته، وشعرة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

بني مسجد السيد البدوي على عدة مراحل، بدأت من خلوة في عام 1276 ميلادية، 675 هجرية، وهو نفس عام وفاته، وقام ببنائها تلميذه "عبد العال"، وكانت مزارًا للمريدين، وفي عهد على بك الكبير بني المسجد.

وشهد المسجد توسعات في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذي كان دائم التردد عليه خاصة في صلاة الفجر، ويقال أنه اتخذ فيه قرار حرب أكتوبر.

والمسجد الذي يقع في قلب مدينة طنطا بالقرب من محطة السكة الحديد، مبني على الطراز الإسلامي، ويتميز بالأعمدة والزخارف الإسلامية والقباب والمآذن، ويظهر في علم المحافظة إحدى مآذن وقبة المسجد، وتتخطى مساحته 6 آلاف متر، وله 5 أبواب، وكان يطلق عليه "الأزهر الصغير" كونه يضم معهدًا دينيًا، ودارًا للفتوى، ومكتبة اسلامية تضم مئات الكتب الإسلامية.

والمسجد به غرفة مقتنيات تضم شعرة للرسول وعباءتين شتوية وصيفية، وعمة بيضاء اللون، ومسبحة طولها 10 أمتار ومكونة من 999 حبة، مصنوعة من خشب العود، وعصا طولها 30 سم، ومشطين صغيري الحجم.

ويأتي للسيد البدوي الملقب بـ"شيخ العرب" زوار على مدار العام من مختلف محافظات الجمهورية والبلدان العربية، كما تنظم مديرية الأوقاف بالتعاون مع الطرق الصوفية له احتفالين سنويًا، أحدهما في شهر مارس ويسمي "مولد الرجبي"، والثاني في النصف الثاني من شهر أكتوبر حيث الاحتفال بمولده، ويستمر أسبوعًا، ويشارك فيه أكثر من مليون زائر من المريدين وأتباع الطرق الصوفية.

غير أن الظروف التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا كانت سببا في عدم احتفال الطرق الصوفية بالمولد الرجبي، إلى جانب غلق المسجد والضريح أمام الزائرين والمريدين، خاصة في شهر رمضان، حيث كانت إدارة المسجد تضع برنامجًا دينيًا طوال الشهر المبارك يتضمن دروسًا دينية عقب صلاة العصر.

وكان المسجد خلال هذا الشهر يتزين بالزينة، الخاصة به، بينما تحظى ساحته بزحام شديد وموائد الرحمن لإفطار الصائمين.

صورة سابقة أثناء الاحتفال بمولد شيخ العرب