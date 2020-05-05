مواقف تشير إلى فبركة "رامز مجنون رسمي".. وناقدة: النجوم عارفين إنه مقلب

يلتف الكثيرون حول التلفزيون لمشاهدته كل عام، يتابعون المقالب التي تحاك لنجومهم المفضلين، البعض يرى الحلقات ساخنة وهو يشاهد الضيوف في حالة من الرعب والخوف الذي يصيبهم على مدار الحلقة، والبعض الآخر يرى أن هذه المقالب مفبركة بالاتفاق مع الفنان أو الشخص المشهور وأن البرنامج عبارة عن تمثيل يفضح صاحبه وفبركة "رامز"، ورغم هذا الانقسام يحقق برنامج رامز جلال نجاحا كبيرا كل عام من بداية عرض سلاسل مقالبه الرمضانية.

ومع عرض برنامج "رامز مجنون رسمي" في رمضان الجاري، كانت هناك بعض المواقف التي تحدث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تكشف فبركة البرنامج، أبرزها مايلي:

مايا دياب

وأثناء حلولها ضيفة على برنامج "ساعة وحدة" مع الإعلامي اللبناني علي نجم، الذي يبث مباشرة عبر "يوتيوب"، كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن تعاقدها على المشاركة في برنامج "رامز مجنون رسمي" مؤكدة أنها كانت تعلم بوجود مقلب ولكن لم يتم إطلاعها على تفاصيله، واعترفت أن فيروس كورونا كان السبب في عدم حضورها التصوير.

وأضافت مايا دياب، أنها كانت سوف تكون إحدى ضيوف برنامج "رامز مجنون رسمي" وإنها كانت تعلم منذ البداية إنه برنامج مقالب لرامز، ولكنها لا تعرف طبيعة المقلب.

وسبق أن أكدت الفنانة السورية نسرين طافش إنها تلقت دعوة للمشاركة في برنامج "رامز مجنون رسمي" ولكنها اعتذرت عن عدم المشاركة، ليثير هذا الأمر الشكوك حول فبركة البرنامج.

تلقت "طافش" عبر حسابها بموقع تويتر سؤالا من إحدى المعجبات حول ردة فعلها إذا طلب منها المشاركة في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والمفاجأة أنها ردت بتأكيد أن الدعوة وصلتها بالفعل قائلة "نعم عزيزتي عرض علي البرنامج واعتذرت والله يوفق الجميع".

وعبر السوشيال ميديا، واجه برنامج "رامز مجنون رسمي" حالة واسعة من الجدل، كما واجه اتهامات كثيرة بالفبركة، ووجود دلائل على أن البرنامج مفبرك بالفعل، أبرزها ظهور الفنانة غادة عادل في الحلقة الأولى بـ"حذاء" مقاوم للماء، بخاصة أن "رامز" يستخدم الماء في مقالبه، فضلًا عن ظهورها بملابس كاجول، وهو ما لم تعتد عليه "غادة" في برامجها الحوارية، ونفس الفعل لياسمين صبري، حيث ظهرت مرتدية جاكت جينز، دون وضع مساحيق تجميل أو تسريحة شعر مميزة، وهو ما يعد أمرًا غريبًا عليها.

كما تداول رواد السوشيال ميديا خاصة موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مقطع فيديو من داخل كواليس البرنامج، حيث ظهر رامز جلال في الفيديو، مع عدد كبير من الجمهور الحاضرين في البرنامج، ويلتقطون السيلفي معه، ليشاركوا الصور على السوشيال ميديا خلال فترة تصوير البرنامج، وهو الأمر الذي يشير إلى معرفة عدد غير قليل بكواليس البرنامج خلال فترة التصوير، ويشكك أيضًا في فبركة المقلب، ومعرفة الضيف بكواليس البرنامج.

ناقدة تعلق على برنامج رامز "مفبرك والنجوم عارفين إنه مقلب"

وحول هذا الأمر، علقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله قائلة إن "رامز" دائما ما يتفق مع النجوم مقابل حصولهم على مبلغ مادي كبير جدا بالنسبة لهم، قد يفوق مقابل أجرهم في مسلسل كامل، مضيفة: "الفنان برضه لو عارف أو عنده شك حول المقلب هيروح برضه.. المبلغ مغري أوي قصاد شوية إهانات أو إصابة بسيطة متفق عليها، وأهو بيتفسح وبيقيم في فنادق كويسة"، بحسب قولها.

وأضافت خير الله في حديثها لـ"الوطن": "الناس المتكررة في برامج رامز كل عام دول أكيد بيبقوا عارفين زي فيفي عبده أو مها أحمد، وفيه ناس علشان يترك مساحة إنه يعمل شو مابيقولهمش".

وأرجعت الناقدة الفنية، نجاح برامج رامز كل عام، وإعادة إنتاج شركات الإنتاج لسلسلة المقالب كل عام، إلى أن "الجمهور بيحب التفاهة وبيحب يشوف النجم المفضل ليه وهو متمرمط وبيشتم وفي حالة سيئة".