فيديو.. هكذا يقضي الطيارون العسكريون حاجتهم على ارتفاع آلاف الأمتار

09:19 ص | الخميس 07 مايو 2020
طائرة عسكرية

طائرة عسكرية

كتب: وكالات

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كيف يقضي الطيارون العسكريون حاجتهم عند ارتفاعهم لآلاف المترات في السماء؟ سؤال يشغل البعض لغرابة الأمر، وهو ما كشف إجابته الطيار البريطاني جوستين لي.

وقال جوستين، أن الطيارين العسكريين، يستخدمون عبوات تعرف بـ"عبوات البول البلاستيكية"، التي تحتوي على"منظفات الغسيل" في الداخل، وقادرة على تحويل البول إلى هلام.

ونشر الطيار، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو أظهر خلاله قمرة قيادة الطائرة العسكرية F-16، حيث يتضح أنه لا توجد مسافة حتى لتحريك الساقين، ملفتا إلى أن بذلة الطيارين مغلقة بسحاب يفتح من الجانبين.

فعند وقت قضاء الحاجة، يقوم الطيار بلفها، ووضعها بعيدا، وهذا كل شيء. 

 

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