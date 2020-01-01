اليوم الـ13 من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ10 أسئلة دينية

اختبر معلوماتك
في اليوم الـ13 من رمضان، يعمل الكثيرون في هذه الأيام المباركة على التقرب إلى الله، بكل الطرق من خلال قراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة، والاطلاع على معلومات دينية في مختلف الأمور.
وتقدم "الوطن"، في سلسلة من عدة حلقات تنشر يوميا خلال شهر رمضان، 10 أسئلة دينية للقارئ لاختبار معلوماته وتنميتها وتسليته وقت الصيام.
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر تحليق طيور بيضاء فوق الكعبة في مكة المكرمة، حيث أدعى بعضهم أنهى من علامات قرب زوال كورونا.
تجري الوكالة الألمانية الاتحادية المسؤولة عن الأمراض المعدية عمليات تشريح لجثث ضحايا الفيروس التاجي المستجد كورونا، إذ يقول نائب رئيس معهد روبرت كوخ، لارس شاده،
تأثير مخيف لكورونا يحير الأطباء
"بنتي أصبحت رجلا"، تصريح صادم فاجأ به الفنان هشام سليم متابعيه، بعدما ظهر في حلقة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، والذي يُعرض على فضائية قناة "القاهرة والناس"،
معلومات عن لقاح "كورونا فاك".
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