اليوم الـ13 من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ10 أسئلة دينية

03:13 م | الأربعاء 06 مايو 2020
اختبر معلوماتك

اختبر معلوماتك

كتب: منة العشماوي

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في اليوم الـ13 من رمضان، يعمل الكثيرون في هذه الأيام المباركة على التقرب إلى الله، بكل الطرق من خلال قراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة، والاطلاع على معلومات دينية في مختلف الأمور.

وتقدم "الوطن"، في سلسلة من عدة حلقات تنشر يوميا خلال شهر رمضان، 10 أسئلة دينية للقارئ لاختبار معلوماته وتنميتها وتسليته وقت الصيام.

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