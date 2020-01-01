تيمنا بالرسول.. "تهاني" تبني مسجدا داخل منزلها بموكيت وأكلشيهات

01:15 ص | الأحد 03 مايو 2020
تهاني تجلس بالمسجد

تهاني تجلس بالمسجد

كتب: منة الصياد

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 "من بنى بيتًا لله في الأرض، بنى الله له بيتًا في الجنة".. خاطرة راودت "تهاني" في البحث عن مكان مناسب تبني خلاله مسجدًا صغيرًا بإمكانات بسيطة داخل منزلها، حتى تتمكن من إحياء شعائر الله والتضرع إليه كما وكأنها داخل مسجدا كبيرا من مساجد الله.

"فكرت إن البيت عندي واسع، فأخذت منه أوضة لأحيي بها هذه الخاطرة"، كلمات بدأت بها السيدة تهاني توفيق عشري، حديثها  لـ "الوطن".

حمل المسجد الصغير اسم صاحبته ليكون "مسجد التهاني"، حيث تم افتتاحه من قبل السيدة "تهاني"، داخل منزلها بمحطة الرمل، خلال شهر رمضان المبارك منذ 4 أعوام.

وعن تجهيز وإعداد الغرفة لتكون مسجدًا، قالت "تهاني": "قمت ببياضة الأوضة، ثم أحضرت أكلشيهات بالجبس للفظ الجلالة، وعبارة ما شاء الله ولاقوة إلا بالله، وأحضرت موكيت المساجد ووضعته، ومن ثم مصليات للصلاة ومصاحف واستندات للمصاحف، وسبح وكراسي وسبورة وقبلة حتى تحول لمسجد صغير، في خلال أسبوع واحد فقط".

تواظب السيدة على إقامة الصلوات والذكر داخل المسجد مع أبنائها بشكل مستمر، وخاصة خلال شهر رمضان هذا العام، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من إغلاق تام للمساجد بسبب أزمة فيروس كورونا، "عوضنا الله عن صلاة التراويح السنة دي بالصلاة في مسجدنا الصغير"، حسب قول "تهاني".

وعن سعادتها البالغة من تشييد مسجد صغير داخل منزلها تقول "تهاني": "كنت فرحانة جدا، واعتبرت هذه إشارة من عندالله بالقبول والرضا وأن الله بنى لي عنده بإذنه تعالى بيتا في الجنة، لدرجة إني لما سافرت العمرة ودخلت الروضة الشريفة، اشتريت سجادة نفس سجاد الروضة الشريفة تيمنا برسول الله ووضعتها في المسجد".

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