حكاية توزيع سجائر في إفطار الصائمين بالمقطم: "الناس كانت بتدعيلنا أكتر"

تساؤلات كثيرة انتابت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول حقيقة الصورة المتداولة لكيس به طعام إفطار صائم، يحتوي على سيجارة، ويتم توزيعها في منطقة المقطم.

وأكد عبد الرحمن يسري، أحد القائمن على توزيع تلك الأكياس، من خلال حديثه لـ"الوطن"، صحة الصورة المتداولة، حيث اعتاد برفقة جيرانه بمنطقة المقطم على إفطار الصائمين هناك، خلال شهر رمضان الكريم من كل عام، للحصول على الثواب في الشهر المبارك.

وبحسب ما ذكره "يسري"، "السيجارة كان يوم استثنائي، في المعتاد نقوم بتوزيع البلح، وعصير سوبيا أو تمرهندي، وأحيانا كنافة وقطايف مع العصير على حسب المتاح في اليوم ده"، وهو الأمر الذي واظبوا عليه لمدة 4 سنوات.

عبد الرحمن: الناس كانت بتدعيلنا أكتر بسبب السجائر

وعن بداية واقعة يوم توزيع السجائر، رد عبد الرحمن يسري قائلا: "الناس كانت بتوزع زي كل يوم عادي، لكن بالأمس فوجئنا بعربية جيب شيروكي جديدة، ومتواجد بها رجل معه كمية كبيرة من الأطعمة حوالي 1000 كيس، يريد توزيعها".

واستطرد "يسري" حديثه، "الراجل جالي أنا وأصحابي وأحنا واقفين بنستعد لإفطار الصائمين، وأعطانا كرتونتين كبار مليانين من أكياس الطعام علشان نوزعها معانا على الناس".

وواصل: "استغربنا جدا من نوع المنتجات اللي في الكيس، حيث كان الكيس يحتوي على "ميكس شيكولاته جهينه، مولتو، بلح باللوز، وطبعا السيجارة Lm، طبعا الكيس ده متكلف مش أقل من 15 جنيه".

واختتم حديثه: "الناس كانت بيستغربوا طبعا لما يشوفوا السيجارة في البداية، لكنهم كانوا بيفرحوا والدعوات زادت أكتر من الأيام اللي فاتت".