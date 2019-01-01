دراسة: ارتفاع الوفيات بين الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

فيروس كورونا
أفادت دراسة تحليلية، بأن نسبة الأفارقة الذين من المحتمل أن يموتوا بفيروس كورونا، أربعة أضعاف البريطانيين.
وقال معهد الدراسات المالية في بريطانيا: "إن معدل الوفيات بين الأفارقة بسبب الفيروس يبلغ 3.7 أضعاف معدل البريطانيين، وبشكل عام تموت جميع الأقليات العرقية بمعدل أعلى من البريطانيين".
وأوضح المعهد أنه بعد استبعاد تأثير عامل العمر والجغرافيا، فأن الوفيات في المستشفيات البنجلاديشية تبلغ ضعف الوفيات في البريطانية، والوفيات الباكستانية تبلغ 2.9 ضعفا، والوفيات الأفريقية أعلى بـ3.7 مرة.
ويواصل فيروس كورونا تفشيه حول العالم، حيث تجاوز تعداد المصابين به 3 ملايين، في حين تخطى تعداد الوفيات الناجمة عن الوباء حاجز الـ200 ألف.
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