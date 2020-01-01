تدريب 6 كلاب في مدينة فرنسية على اكتشاف فيروس كورونا

04:36 م | السبت 02 مايو 2020
تدريب الكلاب

تدريب الكلاب

كتب: منة الصياد

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يمكن أن تكون كلاب الكشف الطبي المدربة بشكل خاص، هي الحل القادم للأزمة في غياب الاختبارات التي تواجهها العديد من البلدان خلال تفشي جائحة فيروس كورونا، فالكلاب قادرة على شم 750 شخصًا في الساعة، وفقًا لمدير إحدى المؤسسات غير الربحية العالمية لتدريب الكلاب.

فمؤخرًا، تهدف السلطات في مدينة أجاكسيو الفرنسية، إلى تعليم الكلاب كيفية التعرف على الفيروسات التاجية، فمن المؤهل أن يتم استخدام كلاب الكشف لتحديد الأشخاص المصابين بالفيروس في الأماكن العامة مثل المطارات.

يتم استكشاف إمكانية استجابة الكلاب للتعرف على فيروس كورونا، من خلال مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي (LSHTM)، وجامعة دورهام ، ومنظمة "Medical Detection Dogs"، وفقًا لموقع "ساينس أليرت" الأمريكي.

ونشرت "LSHTM" بيانًا صحفيًا في أواخر مارس يصف المشروع التجريبي، الذي يسعى إلى تحديد ما إذا كان يمكن للكلاب اكتشاف فيروس كورونا بشكل موثوق به أم لا، حيث إنهم يخططون لتدريب 6 كلاب على كشف عن الرائحة المحتملة للفيروس، كجزء من اختبار أجراه عدد من الأطباء البيطريون ورجال الإطفاء.

وكشفت المصادر، أن التدريب يشمل إعطاء الكلاب أقنعة وجه،  للتعرف على ما إذا كان "كوفيد-19" له رائحة فريدة يمكن التعرف عليها من خلال حاسة الشم المعززة لدى الكلب، حيث أن الأمر سيستغرق عدة أسابيع من التجارب قبل أن يعرف ما إذا كانت الكلاب قادرة على تحديد الفيروس.

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