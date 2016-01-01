من "هيبتا" لـ "لعبة النسيان".. ثنائيات دينا الشربيني وأحمد داوود

موهبتان مختلفتان في التمثيل، فلكل منهما قدرته الخاصة على تقديم شخصيات متنوعة ومتميزة ببراعة، لكن عند وقوفهما أمام بعضهما البعض فإنهما قادران على تقديم ثنائي فني قوي، ليجمعهما مؤخرًا مسلسل "لعبة النسيان"، المعروض ضمن السباق الدرامي الرمضاني.

استطاع الفنان أحمد داوود والفنانة دينا الشربيني، تقديم ثنائي مميز، يعطي لمسات خاصة لأي عمل يتواجدان به، حتى ارتبط ظهورهما سويًا في أذهان بعض محبيهم ومتابعيهم.

مؤخرًا، يظهر الثنائي ضمن أحداث مسلسل "لعبة النسيان"، حيث تجسد دينا الشربيني دور "رقية الصرفي" التي يتم اتهامها بخيانة زوجها مع "خالد" الذي يقدم دوره أحمد داوود، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

أعمال جمعت "داوود" و"الشربيني"

لم يكن "لعبة النسيان" العمل الفني الأول الذي يجمع بن دينا الشربيني وأحمد داوود، حيث تعاون الثنائي أكثر من مرة في مجموعة من الأعمال السينمائية والدرامية.

هيبتا: المحاضرة الأخيرة

في عام 2016، جاء التعاون الأول للشربيني وداود من خلال أحداث الفيلم الرومانسي الاجتماعي "هيبتا"، حيث جسدت دينا الشربيني دور "علا" التي يقع في غرامها "رامي" أحمد داوود، من النظرة الأولى، ويحاول مطاردتها بشكل رومانسي، ومن ثم تترك "علا" خطيبها، وتبدأ في علاقة جديدة مع "رامي".

جراند أوتيل

في العام ذاته أيضًا، تعاون الثنائي في مسلسل "جراند أوتيل"، التي تدور أحداثه في حقبة خمسينيات القرن الماضي، حيث يحاول بطل العمل عمرو يوسف في البحث خلف اختفاء شقيقته المريب، وتتوالى الأحداث في إطار درامي بوليسي.

لعبت دينا الشربيني دور "ورد" إحدى عاملات النظافة داخل الفندق، التي تربطها علاقة غير شرعية بـ"مراد حفظي" أحمد داوود، وهو ابن شقيق مالك الفندق، وتتوالى الأحداث بينهما حتى تنتهي بقتل "مراد" لـ"ورد" عن طريق إغراقها في مياه النيل.

زي الشمس

وبعد غياب 3 أعوام، يعود الثنائي "داوود" و"الشربيني"، من خلال المسلسل الدرامي "زي الشمس"، الذي عُرض خلال دراما رمضان من العام الماضي.

وجسدت دينا الشربيني دور "نور" الفتاة الارستقراطية التي تحاول البحث عن قاتل شقيقتها "فريدة"، ويساعدها في ذلك صديقها المقرب "مصطفى" والذي يلعب دوره أحمد داوود.

يوم 13

وفي مارس الماضي، أعلن الفنان أحمد داوود، انتهاء تصوير فيلمه الجديد "يوم 13" الذي تشاركه بطولته دينا الشربيني، بينما يستعد المخرج وائل عبدالله للمونتاج والميكساج.

العمل الجديد يشارك في بطولته، دينا الشربيني، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة، أحمد زاهر، فيدرا، محمود عبدالمغني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، ومحمد الصاوي.