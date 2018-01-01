قصة صورة x الملعب.. اشتباكات بين جماهير وست هام ولاعبي الفريق

05:56 ص | السبت 02 مايو 2020
اقتحام جماهير وست هام لملعب المباراة

اقتحام جماهير وست هام لملعب المباراة

كتب: حسن شحاته

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لقطات غير مألوفة في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، شهدتها مباراة بيرنلي ومضيفه وست هام يونايتد، بعد اقتحام جماهير الأخير ملعب "لندن الأولمبي"، المستضيف لمواجهة الجولة الـ30 من البطولة.

وأقيمت المباراة بينهما يوم 10 مارس لعام 2018، حيث سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من المباراة، الأمر الذي يزيد الضغوطات على وست هام على أرضه ووسط جماهيره، في ظل حاجته الماسة للفوز من أجل الخروج من دوامة الهبوط.

بيرنلي يشعل ملعب المباراة بالهدف الأول

وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، فبينما كان أصحاب الأرض يبحثون عن هدف التقدم، فاجأهم الضيوف بتسجيل الهدف الأول، عن طريق أشلي بارنس، في الدقيقة 66 من زمن المباراة، الأمر الذي دفع أحد جماهير وست هام، بالنزول إلى ملعب المباراة ليصب جام غضبه على اللاعبين، ليقوم مارك نوبل، لاعب وست هام، بالاعتداء على المشجع.

وسرعان ما بدأ ملعب المباراة يمتلئ بالجماهير الغاضبة من عشاق نادي وستهام، للدخول في مشادات مع اللاعبين وكذلك الهتاف ضد الإدارة، بسبب سوء نتائج الفريق مؤخرًا في ذلك الموسم.

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الأمن ينهي الاشتباكات سريعا

وبادرت قوات الأمن المتواجدة داخل ملعب المباراة بالتدخل سريعا لإنهاء الاشتباكات، والتحفظ على الجماهير التي اقتحمت ملعب اللقاء، لتسيطر على الأوضاع.

ولم يتمكن وست هام من إدراك هدف التعادل، بل تلقى خسارة مذلة بثلاثية نظيفة، بعدما أضاف كريس وود الهدفين الثاني والثالث، ليتوقف رصيد وست هام حينها عند 30 نقطة في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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