"علامهم هو سندهم": حملة لتأهيل 80 يتيماً في رمضان

من أجل حياة كريمة لكل يتيم انطلقت جهود الجمعية لتطبيق معايير الجودة فى دور الرعاية، ومع بدء شهر رمضان رصدت خطة طموحة لتأهيل ٥٠ شاباً و٣٠ طفلاً و٢٠ مقدم رعاية.

تحت شعار «علامهم هو سندهم»، سعت جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام لتأهيل فاقدى الرعاية الوالدية، بحسب ياسمين الحاجرى، نائب مدير الجمعية: «الشاب فاقد الرعاية الوالدية بيتخرج من الدار عند سن الـ١٨، وبيكون مطلوب منه يستقل بحياته، بيحصل له صدمة وبيواجه تحديات المجتمع لوحده، واكتشفنا إن الأساس والسند والعملة الباقية اللى هتفضل له هو التعليم». تأهيل فاقدى الرعاية الوالدية لا يعنى إلحاقهم بالتعليم الأساسى، لأنه حقهم، ويتم فى جميع دور الرعاية، لكن المقصود وفقاً لـ«ياسمين»، تأهيلهم علمياً ونفسياً وكذلك إعدادهم للتوظيف مستقبلاً، وذلك منذ الصغر، من خلال برامج ودورات تدريبية تقدم لهم. تطوير برامج التدريب لتعمل عن بعد، هو ما تسعى له الجمعية، بحسب «ياسمين»، بما يتناسب مع الظروف الراهنة: «الوضع قد يستمر لفترة، ونسعى بشتى الطرق للاستمرار فى تقديم تدريباتنا».