تحذير من برنامج خبيث يتواجد على أكثر من 200 تطبيق بهواتف الأندرويد

05:01 ص | السبت 02 مايو 2020
تحذير من برنامج خبيث يتواجد على أكثر من 200 تطبيق بهواتف الأندرويد

تحذير من برنامج خبيث يتواجد على أكثر من 200 تطبيق بهواتف الأندرويد

كتب: لمياء محمود

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حذر خبراء في الأمن السيبرالي، مستخدمي هواتف الأدرويد ، من برنامج خبيث يتسلل إلى أكثر من 200 تطبيق، ويسرق البيانات الشخصية وتسرقها وخاصة الحسابات المصرفية.

وقال الخبراء بشركة "سيبرازون" للأمن السيبرالي، إنه هناك نوعا من البرامج الضارة يدعى "EventBot"،وهو فيروس من نوع "تروجان" يتسلل إلى التطبيقات المتواجدة على هواتف الأندرويد ويسرق الحسابات المصرفية، وفقا لموقع "فاين إكسترا" التقني.

ويمكن للبرنامج التنكر بصورة تطبيق أندرويد عادي، مثل "Adobe Flash"، أو "Microsoft Word"، وعندما يتم تثبيته على هواتف الأندرويد، يبدأ في سرقة جميع البيانات المصرفية، والتي تكون عادة متواجدة على مواقع البنوك وأكثر من 200 تطبيق مالي مثل "باي بال بيزنس"، "باركليس"، "يونيكريديت"، "كابيتال وان"، "ترانسيفر وايس"، "كوين بايس"، "إتش إس بي سي".

وإذا ضغط المستخدم على التطبيق الضار، فإنه يقوم بسرقة بيانات المستخدم بشكل سري، من بينها كلمات مرور التطبيقات المصرفية، ويضمن البرنامج الضار وجوده على الهواتف من خلال قراءة رسائل المستخدم ما يجعله يثق به ويسمح له بتجاوز عامل المصادقة، وسرقة تطبيقات الخدمات المصرفية وخدمات تحويل الأموال ومحافظ العملات المشفرة.

وقال عساف دهان، رئيس أبحاث التهديدات بشركة "سيبرازن"، إن البرنامج يشكل خطرا كبيرا على المؤسسات والمستهلكين على حد سواء، وأن مستوى شفرته وتطوره مرتفع جدا، ويمكنه تسجيل كل خطوة يقوم بها المستخدم على هاتفه.

نصائح تأمين هواتف الأندرويد 

حدث هاتفك دائما.لا تنزل برامج من مصادر غير رسمية أو غير مصرح بها، وحافظ على Google Play Protect قيد التشغيل.

تحقق دائما من توقيع APK الموجود في جمكيع التطبيقات قبل تثبيته على هاتفك.

استخدم برامج كشف الفيروسات لحماية هاتفك من سرقة البيانات.

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