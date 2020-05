صور.. كيف يدمر فيروس كورونا خلايا الرئة وينتقل من خلالها للجسم؟

منذ شهر ديسمبر الماضي، يحاول العلماء التوصل لتأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على المصابين الذين تخطت أعدادهم حاجز الـ3 مليون بجميع أنحاء العالم.

ويتميز فيروس كورونا المستجد، بسيطرته المحكمة على خلايا الرئة للمضيف والتي تتكاثر بها وتدمرها تماما، على نحو يجعل الجهاز المناعي غير قادر على التعامل معها، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

والتقطت رئيسة وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بمختبر روكي ماونتن، إليزابيث فيشر، صورا للفيروس التاجي الذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "Mers".

Researchers in #Montana have snapped many amazing shots of the #coronavirus that causes #COVID19. How these images help to tackle the #outbreak on my blog. #NIH https://t.co/FoL2r7Cb5L pic.twitter.com/AWzgbphOJ7