صور.. كيف يدمر فيروس كورونا خلايا الرئة وينتقل من خلالها للجسم؟

منذ شهر ديسمبر الماضي، يحاول العلماء التوصل لتأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على المصابين الذين تخطت أعدادهم حاجز الـ3 مليون بجميع أنحاء العالم.

ويتميز فيروس كورونا المستجد، بسيطرته المحكمة على خلايا الرئة للمضيف والتي تتكاثر بها وتدمرها تماما، على نحو يجعل الجهاز المناعي غير قادر على التعامل معها، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

والتقطت رئيسة وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بمختبر روكي ماونتن، إليزابيث فيشر، صورا للفيروس التاجي الذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "Mers".

وتشكل تلك الطيات والذبذبات ذات اللون البرتقالي-البني، جزءًا من سطح خلية واحدة من رئة أصيب بعدوى COVID-19، وجزيئات الفيروس هي الكرات الزرقاء الصغيرة الناشئة من سطح الخلية.

وفقا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، فإن الصورة تصور عملية تعرف باسم "سفك الفيروس"،حيث يتم إطلاق الجسيمات الفيروسية من الخلية المحتضرة.

وقال فرانسيس كولينز، الباحث بالمعاهد الوطنية للصحة، إن "هذه الصورة تعطينا نافذة على كيفية ظهور فيروس كورونا المستجد في خلايا الرئة، وتأثيره بشكل مدمر في اختيار الجهاز الخلوي للمضيف، خلية واحدة مصابة قادرة على إطلاق آلاف جزيئات الفيروس الجديدة التي يمكن بدورها أن تنتقل باقي الجسم".

وأضاف "كولينز"، أنه من خلال التقاط العديد من اللقطات للفيروس التاجي باستخدام المجهار الإلكترونية والعادية المتوفرة في مختبر "روكي" ، يتعلم الباحثون المزيد كل يوم حول كيفية دخول الفيروس التاجي إلى الخلية، والتحرك داخلها ثم ظهورها لإصابة الخلايا الأخرى.

وأكد أنه تساعد هذه الأنواع من الصور التفصيلية العلماء على زيادة فهمهم للفيروس القاتل، الذي أصاب أكثر من 3 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك مليون شخص في الولايات المتحدة.