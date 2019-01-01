طبيب يحذر: أجهزة التنفس الصناعي قد تقلل من معدل نجاة مرضى كورونا

06:09 م | الجمعة 01 مايو 2020
طبيب يحذر : أجهزة التنفس الصناعي تقلل من معدل نجاة مرضى كورونا

طبيب يحذر : أجهزة التنفس الصناعي تقلل من معدل نجاة مرضى كورونا

كتب: لمياء محمود

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حذر طبيب من أن استخدام أجهزة التنفس الصناعي، لمرضى الحالات الحرجة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يمكن أن يقلل من معدل بقائهم على قيد الحياة.

وشرح الدكتور الروسي "مانجي"، أن المصابين بالحالات الحرجة من الفيروس، يتم تخديرهم ووضعهم على جهاز التنفس الصناعي لمساعدتهم على التنفس أثناء محاربة الفيروس التاجي، حيث توفر أجهزة التنفس الهواء والأكسجين لهم، ولكن اتضح أن أجهزة التنفس الصناعي يمكنها إحداث مزيد من الضرر لرئتين إذا تم استخدامها لفترة طويلة من الزمن، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وقال "مانجي" إنه كلما طالت مدة استخدام جهاز التنفس الصناعي، خاصة مع  المرضى المصابين بتلف في الرئة بسبب الفيروس التاجي، كلما انخفضت نسبة البقاء على قيد الحياة.

ويمكن أن تتسبب التهوية أيضًا في تلف الرئتين، إذ أن التهوية نفسها ليست شيئًا طبيعيًا، كما يتسبب ضرر الضغط في حدوث التهاب في الرئتين، بالإضافة إلى الالتهاب الذي يسببه الفيروس في الأساس، والتهاب الجسم نفسه لمحاولة الجهاز المناعي مقاومة المرض.

وأوضح "مانجي" أن الرئتين تتأثر بشدة بمعنى أنه إذا بدأت الأعضاء الأخرى في الفشل، فإن معدل الوفيات يرتفع إلى 90٪.

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