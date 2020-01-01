فيديو.. غضب في بريطانيا بسبب رقص ممرضات مع جثة مزيفة لمتوفى بكورونا

05:48 م | الجمعة 01 مايو 2020
الممرضات وهم يحملون الجثة

الممرضات وهم يحملون الجثة

كتب: لمياء محمود

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 تسبب فيديو؛ متداول على تطبيق "تيك توك" الشهير، في إثارة موجة من الغضب والاستنكار لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر مجموعة من الممرضات يرقصنّ مع جثة توفي صاحبها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأظهر الفيديو 4 أشخاص يرتدون زي التمريض، وهم يحملون جثة مزيفة كتبوا عليها أنها توفيت بفيروس كورونا المستجد، وظلوا يرقصون معها ساخرين من آلاف المرضى الذين توفوا بالفيروس التاجي، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكانت الجثة المزيفة "ملفوفة في كيس من البلاستيك" ومكتوب عليها عبارة"COVID 19" في أسفل الكيس، الأمر الذي تسبب في غضب كبير لدى رواد السوشيال ميديا، حيث أن الممرضين لم يحترموا ضحايا الوباء ولا أهاليهم.

وتدخل آخرون للدفاع عن الأطباء، قائلين إنَّ الفيديو يظهر في الواقع الممرضات يهزمنّ المرض، فيما استنكر البعض الأمر.

وقال رومان يودر أحد رواد السوشيال ميديا "إنهم يحملون جثة Covid19، لأنهم ضربوها للتو"، فيما قال آخر بغضب "هل يحاولون جعل الناس يكرهونهم؟".

فيما كتب تريب ويتبيك: "الفيديو قد يكون أكثر شيء لا طعم له رأيته طوال عام 2020 المروع"، وأضافت سيدة أخرى تدعى جين "من فضلكم تأخذوا tiktok بعيدًا عن الممرضات ، فمن الواضح أنهم مرهقون للغاية".

وطوال فترة الوباء، كان الأطباء والممرضات ينشرون مقاطع فيديو "TikTok" كمحاولة للترفيه عن أنفسهم وغيرهم.

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