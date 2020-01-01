في اليوم الثامن من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ 10 أسئلة دينية

04:06 م | الجمعة 01 مايو 2020
اختبر معلوماتك

اختبر معلوماتك

كتب: منة العشماوي

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في اليوم الثامن من رمضان، يستغل الكثيرين هذه الأيام المباركة للتقرب من الله بكافة الطرق من خلال قراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة، والإطلاع على معلومات دينية في مختلف الأمور.

وتقدم "الوطن"، في سلسلة من عدة حلقات تنشر يوميا خلال شهر رمضان، 10 أسئلة دينية للقارئ لاختبار معلوماته وتنميتها وتسليته وقت الصيام.

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