في اليوم الثامن من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ 10 أسئلة دينية

اختبر معلوماتك
في اليوم الثامن من رمضان، يستغل الكثيرين هذه الأيام المباركة للتقرب من الله بكافة الطرق من خلال قراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة، والإطلاع على معلومات دينية في مختلف الأمور.
وتقدم "الوطن"، في سلسلة من عدة حلقات تنشر يوميا خلال شهر رمضان، 10 أسئلة دينية للقارئ لاختبار معلوماته وتنميتها وتسليته وقت الصيام.
الوطن تحصل على أول تعليق من ناصر البرنس على صورته مع أبوهشيمة ورزمة النقود التي خرجت من أحد جيوبه.
أظهر عقار يسمى "رمديسيفير" نتائج إيجابية على مصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في إطار تجربة سريرية واسعة، تمت بالتشارك مع معاهد صحة أمريكية.
يهتم العلماء الشمس أكثر من أي نجم آخر، لدرجة أنهم أرسلوا مسبارًا لدراسته؛ ولم يفعلوا ذلك مع أي نجم آخر، ولكن تغير الوضع، ووجه الاهتمام إلى النجوم الأخرى
تواصلت "الوطن" مع الفنان كريم محجوب الذي يؤدي دور الجندي المقاتل محمد علي الشهير بـ "تايسون" في مسلسل الاختيار، وهو من المقربين للشهيد منسي
حذر باحثون من أن أثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تظل باقية في مياه الصرف الصحي، ما يعد أمرا مقلقا ويمكن أن يشير لتفشي الفيروس التاجي على نطاق واسع بين الس
تعليقات الفيسبوك