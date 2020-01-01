"إشمعنى إحنا".. كيف يصل إليك "إيموجي الحضن"؟

كثير من الأحاديث أثيرت خلال الأيام الماضية، منذ ظهور "إيموجي الحضن" من شركة فيس بوك، التي أطلقت هذا الرياكت ليشعر البعض بحاجاتهم إلى الدعم والتعاطف في ظل انتشار فيروس كورونا، بحسب ما ذكره موقع USA TODAY.

وقال فيدي سيمو، رئيس تطبيق "فيس بوك"، إن رد فعل Facebook الجديد عبارة عن رمز تعبيري يعانق قلبا، والأمر الذي يعد بمثابة اختصار لإظهار الاهتمام والتضامن عند التعليق على تحديث الحالة أو الرسالة أو الصورة أو الفيديو أثناء أزمة الفيروس التاجي.

كما أوضحت شركة "فيس بوك"، أن هذه الإيموجي الجديدة، تعد أول إضافة للرموز التعبيرية التي جرى استخدامها كرد فعل غير الإعجاب منذ آخر تحديث في عام 2005.

وتفاعل الكثير من رواد فيس بوك مع هذا الإيموجي الجديد، منهم من عبر عن سعادته بوجود "الرياكت" لديه، ومنهم من عبر عن حزنه لعدم وصوله إليهم، متسائلين عن سر ذلك بتعليقات ساخرة ملأت صفحات الفيس بوك.

كيف تضيف إيموجي الحضن لحسابك على فيس بوك

واتجه الكثير من الأشخاص إلى إرشاد الناس لكيفية تنزيل الإيموجي الجديد عبر حسابهم على فيس بوك، "انسخ التعليق ده وهيظهرلك الإيموشن، أو دوس على القلب لفترة طويلة"، ولكن كل ذلك لم يكن له جدوى ولم ينزل الرياكت عند كثير من الأشخاص.

وبدأت فيس بوك، في إضافة هذه الميزة بشكل تدريجي للمستخدمين، كما يمكن الحصول عليها إذا لم تصلك حتى الآن عن طريق عمل تحديث جديد لحسابك على فيس بوك.