بعد شهرين ونصف من إثارته الجدل.. حقيقة فيديو محمد رمضان بغرفة العمليات

07:00 ص | الجمعة 01 مايو 2020
الفنان محمد رمضان

الفنان محمد رمضان

كتب: رامي مصطفى

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بعد أكثر من شهرين ونصف من نشر الفنان محمد رمضان مقطع الفيديو المثير للجدل الذي وثق لحظات تواجده بداخل غرفة العمليات، كشف مسلسله "البرنس" عن حقيقة الفيديو.

إثارة الجدل التي تسبب بها الفيديو لم تكن ناتجة عن مجرد تواجده بداخل غرفة عمليات، حيث إن تعليق "رمضان" المصاحب للمقطع ما تسبب في موجة واسعة من الانتقادات.

رمضان نشر مقطع الفيديو في الثاني عشر من شهر فبراير الماضي معلقًا عليه: "الدكتور اللي صورني وقفوه مدى الحياة"، في إشارة اعتبرها الكثيرون ساخرة من الطيار أشرف أبو اليسر الذي واجه الوقف عن العمل مدى الحياة بسبب صورة له مع محمد رمضان داخل قمرة قيادة الطائرة.

الحلقة السابعة من المسلسل الرمضاني "البرنس"، التي بثت يوم أمس الخميس، كشفت عن حقيقة الفيديو الذي أثار جدلًا كبيرًا.

ويعود مقطع الفيديو إلى أحد مشاهد الحلقة السابعة من المسلسل، التي كان بها رضوان البرنس (محمد رمضان)، يجري عملية جراحية بعد تعرض سيارته لحادث مروع.

وكان محمد رمضان حذف تعليقه على الفيديو، والذي اعتبره العديد مستفزًا، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة للطيار وإنما قصد الإشارة إلى قرار عقوبته نفسه.

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